Ilie Bolojan a convocat ședință de urgență. Guvernul adoptă rectificarea bugetară

Guvernul va avea miercuri o ședință extraordinară dedicată adoptării rectificării bugetare. Conform proiectului publicat de Ministerul Finanțelor, bugetul de stat pe 2025 suferă ajustări semnificative – veniturile se reduc cu 1,81 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cresc cu peste 23,3 miliarde de lei. În urma modificărilor propuse, deficitul bugetar se va majora cu 25,16 miliarde de lei, marcând una dintre cele mai ample corecții financiare din ultimii ani, potrivit unui comunicat al Executivului.

Șeful statului, Nicușor Dan, a precizat duminică faptul că prin rectificarea bugetară Guvernul va suplimenta cu aproximativ 25 de miliarde de lei fondurile necesare pentru ca statul să funcționeze normal.

Nicușor Dan a mai explicat că România pornise la începutul anului cu un deficit planificat de 7% din PIB, care nu acoperea integral cheltuielile reale, iar noua corecție bugetară va aduce deficitul la circa 8,4%, acoperind astfel obligațiile neprevăzute pe hârtie, dar existente în practică.

Rectificarea bugetară aduce sume considerabile pentru mai multe ministere și instituții, în special pentru cele cu rol strategic în finanțele publice, asistența socială și dezvoltarea economică. Cea mai mare alocare merge către Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale, care primește 20,07 miliarde de lei suplimentar, sumă destinată acoperirii cheltuielilor statului și ajustării deficitului bugetar. Pe locul al doilea se află Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care primește peste 5,5 miliarde de lei pentru a asigura plata pensiilor și a altor beneficii sociale.

O finanțare consistentă merge și către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care primește 2,47 miliarde de lei, destinate proiectelor de infrastructură locală și programelor de investiții prin PNDL și „Anghel Saligny”. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiază de 1,22 miliarde de lei, bani care vor fi folosiți în principal pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, atât în cadrul exercițiului financiar 2014–2020, cât și al fondului de modernizare.

În domeniul energetic, Ministerul Energiei primește o alocare de 1,19 miliarde de lei, sumă ce va sprijini investițiile în modernizarea rețelelor și proiectele de tranziție verde. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului beneficiază la rândul său de 416,9 milioane de lei, pentru stimularea competitivității întreprinderilor și dezvoltarea infrastructurii turistice.

Pe lângă ministere, și instituții cheie primesc suplimentări: Autoritatea Electorală Permanentă – 169 milioane lei pentru rambursarea cheltuielilor din campania prezidențială, Ministerul Educației – 140,5 milioane lei pentru proiecte PNRR, Serviciul Român de Informații – 92,8 milioane lei pentru cheltuieli de personal și asistență socială, Ministerul Justiției – 85,9 milioane lei, iar ANSVSA – 70 milioane lei pentru transferuri între instituții publice.

Guvernul taie sume considerabile din bugetele mai multor ministere, în încercarea de a compensa cheltuielile suplimentare asumate prin rectificarea bugetară. Cea mai mare reducere vizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care pierde 3,24 miliarde de lei, urmat de Ministerul Sănătății, cu o tăiere de 2,66 miliarde de lei.

În cazul Sănătății, economiile provin în principal din proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile și din PNRR, unde implementarea este întârziată. De asemenea, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va avea un buget redus cu 1,84 miliarde de lei, în timp ce Ministerul Finanțelor pierde 668 milioane de lei, chiar dacă primește o suplimentare punctuală pentru plata serviciilor juridice la curțile internaționale de arbitraj.

Ministerul Afacerilor Interne pierde 164,8 milioane de lei, Secretariatul General al Guvernului – 146 milioane, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale – 127,6 milioane. În total, ajustările negative reflectă nevoia Executivului de a reechilibra bugetul pe fondul presiunilor tot mai mari asupra deficitului. Potrivit Ministerului Finanțelor, la finalul lunii august deficitul ajunsese la 4,54% din PIB (echivalentul a 86,36 miliarde lei), depășind deja nivelul de 4,04% consemnat la final de iulie.

Contextul macroeconomic tensionat a impus o serie de decizii rapide la nivelul coaliției de guvernare. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților s-au reunit luni dimineață pentru o discuție finală privind rectificarea bugetară. În urma ședinței, s-a stabilit ca proiectul să fie publicat în transparență decizională în aceeași zi, urmând ca adoptarea sa să aibă loc miercuri sau joi, conform purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Scopul declarat al Executivului este de a menține funcționarea aparatului public și a serviciilor esențiale, dar și de a susține investițiile prioritare din PNRR și programele de dezvoltare locală.