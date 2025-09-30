Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va returna Guvernului bani din bugetul pentru 2025

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, la rectificarea bugetară, Administrația Prezidențială va returna Guvernului 17,5 milioane de lei din bugetul pentru 2025. „Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele a scris, într-o postare pe Facebook, că în iulie anunțase intenția Administrației Prezidențiale de a contribui la „efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice”.

El a adăugat că, la rectificarea bugetară publicată ieri, Administrația Prezidențială a transmis Guvernului că returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru 2025.

„Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, a mai adăugat acesta.

Nicușor Dan a declarat că este conștient de dificultățile cu care se confruntă mulți români și a subliniat că statul trebuie să fie primul care dă un exemplu de responsabilitate.

„E normal ca şi Administraţia Prezidenţială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simţ. Mergem înainte cu un angajament ferm pentru un stat mai suplu, mai eficient şi mai aproape de oameni”, a mai spus acesta.

Administrația Prezidențială a anunțat, printr-un comunicat, că își respectă angajamentul din iulie, menționat de președinte, în contextul măsurilor de responsabilizare fiscală și al reducerii cheltuielilor bugetare asumate de Guvern.

„Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Preşedintelui faţă de un stat mai suplu, mai eficient şi solidar cu cetăţenii. Deşi obiectivul iniţial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituţiei”, se arată în comunicat.

Președintele a adăugat: „Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuţie reală la echilibrul bugetar şi un semnal de solidaritate cu toţi cetăţenii României”.

Administrația Prezidențială a anunțat că va continua evaluarea internă a cheltuielilor, pentru a menține un nivel ridicat de eficiență administrativă.