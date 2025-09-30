Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata

Valentin Ceaușescu, fiul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, suferă de o boală gravă. Tratamentul costă mii de lei pe injecție, iar instanța a decis provizoriu ca acesta să fie suportat de stat, notează Mediafax.

Un adevărat blestem pare să urmărească moștenitorii soților Elena și Nicolae Ceaușescu. După ce Nicu și Zoia Ceaușescu au murit prematur, din cauza unor boli grave, acum și Valentin Ceaușescu (77 de ani), singurul fiu rămas în viață al cuplului dictatorial, se confruntă cu o afecțiune severă care i-a recidivat după aproape 15 ani.

Surse medicale citate de Mediafax au declarat că tratamentul prescris pentru Valentin Ceaușescu este extrem de costisitor și că pacientul nu are resurse financiare suficiente pentru a-l susține.

„Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai că o singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au precizat aceleași surse.

Valentin Ceaușescu s-a adresat mai multor instituții – Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Agenției Naționale a Medicamentului – însă toate răspunsurile au fost negative.

CNAS a explicat că, în urma deciziei unei comisii multidisciplinare de la unitatea sanitară unde a fost tratat, s-a stabilit că medicamentul nu se află pe lista celor compensate și nu poate fi decontat. Această concluzie a fost consemnată și în biletul de externare.

Problemele medicale au fost constatate la sfârșitul anului trecut, după ce Valentin Ceaușescu a fost internat la Spitalul de urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” al SRI, același spital unde a primit îngrijiri și fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Potrivit surselor citate, medicii au decis la începutul acestui an că nu este posibilă aplicarea radiochimioterapiei. Ca alternativă, au considerat oportună inițierea tratamentului cu un medicament autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), însă acesta nu este inclus în schema de compensare din România.

Costul unui flacon depășește 7.500 lei, iar pentru eficiență este nevoie de mai multe doze, ceea ce ridică valoarea tratamentului la zeci de mii de lei.

Valentin Ceaușescu a solicitat Ministerului Sănătății să constate urgența și riscul vital al situației sale. În cererea adresată autorităților, el a precizat că nu are resurse pentru a suporta singur cheltuielile. Totuși, instituțiile au invocat lipsa cadrului legal și au respins cererile sale.

Ultimul moștenitor al familiei Ceaușescu s-a adresat inclusiv Cancelariei premierului, însă nici acolo nu a găsit sprijin. În lipsa unei soluții administrative, Valentin Ceaușescu a depus o cerere în instanță, solicitând obligarea statului să acopere costurile tratamentului.

De cealaltă parte, autoritățile medicale susțin că medicamentul solicitat nu doar că nu se află pe lista celor compensate, dar ar fi și într-o fază de studii clinice, ceea ce ridică semne de întrebare privind siguranța și eficiența.

Instanța a fixat un prim termen de judecată, dar până atunci a decis ca Valentin Ceaușescu să primească cu titlu gratuit tratamentul cerut.

În motivarea hotărârii, judecătorii au invocat articolul 34 din Constituție, care garantează dreptul la ocrotirea sănătății, precum și articolul 22, care asigură dreptul la viață și integritate fizică și psihică.

„Practic, prin imposibilitatea de a obține compensarea tratamentului, Valentin Ceaușescu ar fi ca și condamnat la moarte”, se arată în decizia instanței.