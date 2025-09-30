ANAF vizează comercianții neautorizați din mediul online. Sunt urmărite veniturile de peste 10.000 lei

ANAF a stabilit un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru veniturile obținute din vânzarea bunurilor aflate în proprietate personală, inclusiv cele comercializate prin platforme online precum OLX sau Publi24. „Putem şi noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control, însă acum am stabilit un prag de semnificaţie de 10.000 de lei. Ştiu că sună mic şi lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificaţie, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV dacă are sau prin Poştă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV", , a anunţat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, potrivit Profit.ro.

Autoritățile fiscale au introdus acest prag de 10.000 de lei ca instrument orientativ pentru selecția contribuabililor ce urmează a fi verificați, fără ca el să stabilească automat natura veniturilor. Cu alte cuvinte, sumele sub acest nivel pot fi totuși considerate venituri din activități economice, iar cele care îl depășesc nu sunt încadrate automat în această categorie, ci doar analizate mai atent de ANAF.

Prin aplicarea acestui prag, instituția urmărește o mai bună monitorizare a tranzacțiilor realizate pe platforme online de tip marketplace, precum OLX sau Publi24. Scopul este de a identifica persoanele care desfășoară activități comerciale constante sub aparența unor vânzări ocazionale, pentru a asigura plata corectă a impozitelor și a preveni evaziunea fiscală.

Reprezentanții ANAF au explicat că persoanele care încasează peste 10.000 de lei din vânzarea de bunuri pe platforme online vor fi notificate oficial pentru a-și declara veniturile și a achita eventualele taxe datorate. Deși intervalul de referință nu a fost specificat exact, este de așteptat ca pragul să se aplice pe durata unui an fiscal. Notificarea de conformare este transmisă automat prin Spațiul Privat Virtual (SPV), iar pentru cei care nu sunt înrolați, documentul va fi expediat prin Poștă, cu confirmare de primire.

Potrivit lui Cosmin Neculiță, scopul acestui mecanism este de a diferenția între persoanele care își vând ocazional bunurile personale și cele care desfășoară activități comerciale mascate. „Am identificat persoane care și-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depășești plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. (…) De anul acesta am diminuat acest prag de semnificație, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare”, a precizat acesta.

Faptul că o persoană depășește pragul de 10.000 de lei nu înseamnă automat că veniturile respective vor fi considerate provenite dintr-o activitate economică, însă situația poate atrage verificări suplimentare.