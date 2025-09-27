Impozitul pe lux 2025. Cine trebuie să depună declarația la ANAF până pe 30 septembrie

ANAF a reamintit contribuabililor că termenul pentru depunerea declarației 216 și plata impozitului special pe vile și alte imobile de valoare mare este 30 septembrie 2025. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a transmis că respectarea acestei obligații fiscale este esențială pentru persoanele fizice care dețin proprietăți rezidențiale de peste 2,5 milioane lei.

Conform comunicatului oficial al D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, persoanele fizice care dețin, la 31 decembrie a anului precedent, clădiri rezidențiale cu valoarea impozabilă mai mare de 2.500.000 lei trebuie să completeze și să depună formularul 216 până la termenul limită.

„Persoanele fizice au obligația de a calcula și declara impozitul până la data de 30 septembrie, inclusiv, a anului fiscal curent”, a explicat ANAF.

În cazul mașinilor de lux, termenul de depunere este 31 decembrie, iar obligația revine atât persoanelor fizice, cât și juridice, pentru autoturisme cu valoarea de achiziție individuală peste 375.000 lei. Formularul 216 poate fi transmis online prin portalul ANAF, secțiunea „Servicii Online”, sau depus fizic la organul fiscal competent.

Impozitul special pe bunurile de valoare mare se aplică astfel: pentru clădiri, cota de 0,3% se calculează asupra diferenței dintre valoarea impozabilă și plafonul de 2.500.000 lei, iar pentru autoturisme cota de 0,3% se aplică diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Sumele se virează în conturile Trezoreriei: 20A070601 pentru clădiri și 0A070602 pentru mașini. Codurile IBAN sunt disponibile pe site-ul ANAF, secțiunea Asistență Contribuabili – Plata obligațiilor fiscale. ANAF oferă și sprijin prin Spațiul Privat Virtual, Call Center-ul la 031.403.91.60, broșuri informative și structuri teritoriale de asistență pentru contribuabili.

Baza legală a impozitului pe lux este Titlul X^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Formularul 216 și procedura de colaborare între organul fiscal local și cel central sunt aprobate prin OPANAF nr. 3738/2024.

Respectarea termenelor stabilite de ANAF este esențială pentru evitarea penalităților și dobânzilor pentru întârziere. Contribuabilii sunt sfătuiți să folosească toate instrumentele puse la dispoziție de instituție pentru completarea și transmiterea declarației 216.