Schema prin care Tzancă Uraganu ar frauda statul. Datorii mai mari decât cifra de afaceri

Cristian Rizea spune despre Tzancă Uraganu că are o schema prin care reușește să nu plătească niciun leu impozit la stat. Mai exact, acesta declară că are datorii și cheltuieli mai mari deccât cifra de afaceri.

Manelistul produce foarte mulți bani, după cum el a declarant în nenumărate rânduri. Cu toate acestea, nu plătește niciun leu impozit. ”Luiza Ungureanu îl gestionează pe Tzancă, ia 2000 de euro și îi spune cum să bage pe cheltuieli, bagi ai, bagi aia. Astfel încât domnul Tzancă care emană prin toți porii o stare excepțională de bine, cheltuie mai mult decât produce.

În bilanț pe cifre. Deci tu produci 450 de mii de euro și ai 700 de mii de euro cheltuieli și datorii de 500.000 de mii. Explică-ne și nouă că vrem și noi rețeta, că ești un geniu. Tu îți dai seama? Ai 5 angajați, zero impozit la stat. Hai plătești pentru cei 5 angajați, o asigurare la stat. Ai fabrică serioasă, le plătești dările la stat că vor oamenii să aibă și ei o pensie.

Să vadă lumea ce plătești tu. Tu știi cât plătești? Nimic. Banii negrii dedicații, alea, alea la buzunar. Nu ți-ai pus un profit, nu te-ai gândit că te vede lumea pe tiktok”, a explicat fostul deputat.

De altfel, acesta i-a dat și câteva sfaturi. ”Eu nu aș mai intra pe titok in viața mea. Asta te trădează, că arăți bunăstarea ta. Nu mai știi ce să arăți și când se uită lumea, te ia unul de la ANAF. Ia să vedem ce are ăsta. Dacă eramAlex Florența asta făceam. Chemam pe șeful ANAf să-mi spună cum e cu cheltuielile tale.

La cât stai de liniștit nimic nu se explică. Tzancă eu nu am nimic cu tine, dar te-am văzut că te-ai luat de fratele meu, apoi te-am văzut cu niște gagici. Bravo, mă tată, ești don Juan. O să spun și cine îi ține spatele doamnei Luiza Ungureanu, că ea nu poate rămâne în funcție după tot scandalul ăsta. Domnul Marinel Burduja, tatăl lui Sebastian Burduja, este cel care îi ține spatele”, a mai explicat Rizea.