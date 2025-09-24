Social

Vânzătorii din piețe, verificați mai atent de ANAF. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat

Vânzătorii din piețe, verificați mai atent de ANAF. Proiectul de lege a fost aprobat de SenatPiață. Sursa foto: Pixabay
Plenul Senatului a aprobat, miercuri, un proiect de lege care obligă autoritățile administrației publice locale să transmită organelor fiscale din subordinea ANAF informațiile privind atestatele de producător. Inițiativa urmărește verificarea corectitudinii comercianților din piețe, după ce s-a constatat că mulți folosesc documente de producător fără să cultive sau să crească produsele pe care le vând.

Propunerea legislativă a trecut cu o majoritate clară: 86 de senatori au votat „pentru”, 24 „împotrivă” și 10 s-au abținut. Documentul modifică articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 145/2014, care reglementează piața produselor agricole. Prin noul amendament, autoritățile locale trebuie să transmită către ANAF, trimestrial, datele prevăzute de lege.

Propunerea, aprobată de Senat

Legea nr. 145/2014, cunoscută ca Legea piețelor, reglementează comerțul cu produse agricole și stabilește condițiile pentru obținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare. Actul oferă baza legală pentru organizarea piețelor agroalimentare și pentru supravegherea activității comercianților.

Senatul a adoptat recent un proiect de lege care modifică alin. (1) al articolului 12 din Legea nr. 145/2014. Noile prevederi obligă autoritățile administrației publice locale să transmită trimestrial organelor fiscale din subordinea ANAF informații despre beneficiarii carnetelor de comercializare și despre deținătorii atestatelor de producător.

Senatul României

Senatul României. Sursa foto: facebook

Date obligatorii în atestatele de producător

Informațiile transmise vor include date despre tipul produselor agricole, suprafața de teren folosită la cultivare sau efectivele de animale. Documentele vor cuprinde și seria, numărul și data emiterii atestatului de producător, pentru a permite verificarea corectă a activității comerciale.

Măsura urmărește să aducă mai multă transparență în piețele locale și să împiedice folosirea abuzivă a documentelor agricole.

„Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la: a) beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea (…); b) beneficiarii atestatelor de producător emise, precum şi informaţiile privind produsul agricol, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute, seria, numărul şi data emiterii atestatului de producător”, arată textul legislativ.

Decizia finală aparține Camerei Deputaților

Proiectul de lege a fost adoptat mai întâi de Senat, dar decizia finală aparține Camerei Deputaților.

Documentul urmează să fie analizat și dezbătut în comisiile de specialitate, iar după votul deputaților va putea fi trimis la promulgare și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

