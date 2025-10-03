Guvernul amână plata diferențelor salariale câștigate în instanță de profesori

Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a amâna pentru anul 2026 plata sumelor câștigate de angajații din educație prin hotărâri judecătorești definitive a declanșat un val de reacții dure din partea sindicatelor, notează Edu.ro.

Măsura, adoptată prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, a fost publicată pe 2 octombrie în Monitorul Oficial și a surprins atât școlile, cât și inspectoratele școlare, care aveau deja fondurile transferate pentru efectuarea plăților.

Articolul XVIII din ordonanță prevede că tranșele aferente sumelor stabilite de instanțe, scadente până la 31 decembrie 2025 și neplătite până la data intrării în vigoare a OUG, vor fi achitate abia în 2026. Totodată, se amână și plata dobânzilor și a diferențelor salariale decise de instituțiile din justiție începând cu 2018.

Particularitatea situației în educație este faptul că inspectoratele școlare aveau deja banii alocați pentru aceste plăți, în urma raportărilor efectuate de școli la finalul lunii septembrie. Cu doar două săptămâni înainte, Ministerul Educației transmisese oficial sindicatelor că tranșele vor fi achitate integral până la sfârșitul anului 2025.

Reprezentanții profesorilor au reacționat printr-un comunicat comun semnat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret”:

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” condamnă ferm decizia Guvernului de a amâna pentru anul 2026 – prin art. XVIII din OUG 52/2025 – plata tranșelor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești (…) Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină «dictatură guvernamentală»!”

Sindicaliștii au subliniat că aceste sume nu reprezintă „cadouri”, ci drepturi salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, câștigate în ultimii 15 ani și supuse plății eșalonate prin acte succesive ale Guvernului.

„Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaților din învățământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025. Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noștri nu va rămâne fără consecințe!”, au avertizat federațiile.

Cele două organizații au anunțat deja proteste: prima acțiune este programată pe 7 octombrie, în fața Ministerului de Finanțe, prin pichetare.

Decizia vine în contextul unor schimbări majore în sistemul de educație, reunite în jurul Legii 141/2025 („Legea Bolojan”). Printre acestea:

majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână fără compensare salarială,

creșterea numărului de elevi per clasă,

eliminarea mai multor categorii de burse, inclusiv cele pentru olimpici internaționali,

limitarea plății cu ora,

comasarea forțată a școlilor cu mai puțin de 500 de elevi – ceea ce a dus la dispariția a peste 500 de unități,

reducerea oficială cu peste 14.000 a numărului de posturi din învățământul preuniversitar.

În acest context, amânarea plății drepturilor salariale câștigate în instanță este percepută de profesori drept o nouă lovitură dată sistemului de educație.

Surse sindicale arată că profesorii care așteptau aceste plăți încă din anii precedenți sunt profund nemulțumiți, în condițiile în care statul recunoaște datoriile, dar refuză temporar să le achite. În paralel, există riscul ca amânarea să fie contestată în instanță, ceea ce ar putea deschide un nou conflict juridic între cadrele didactice și Guvern.

Pentru moment, Executivul nu a oferit explicații publice detaliate privind această măsură, decizia fiind „acoperită” de subiectul principal al ședinței extraordinare din 1 octombrie – rectificarea bugetară.