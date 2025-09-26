MAE anunță angajări masive, în ciuda măsurilor de austeritate

Ministerul Afacerilor Externe(MAE) organizează concursuri pentru ocuparea a 287 de posturi, într-o perioadă în care Guvernul aplică măsuri de austeritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Instituția precizează că se confruntă cu un deficit de personal tot mai accentuat, cauzat de pensionări, demisii, interdicții anterioare de angajare și extinderea rețelei consulare.

Potrivit ministerului, aproape 100 de posturi sunt destinate personalului TESA, economiști, secretare, administratori, juriști, șoferi, considerate necesare pentru funcționarea în condiții optime a instituției. Restul posturilor, peste 180, vizează agenți consulari și atașați diplomatici.

Anunțurile au fost publicate pe 15 septembrie pe site-ul oficial al Ministerului, la rubrica Cariere, precum și pe rețelele de socializare și portalul posturi.gov.ro. Reprezentanții instituției au subliniat că toate concursurile sunt organizate în baza unor ordine ministeriale publicate în Monitorul Oficial.

Printre domeniile vizate de recrutare se află audit intern, controlul exporturilor militare, secretariat, contabilitate și salarizare, administrație tehnică și juridic. Condițiile de participare diferă în funcție de post, pentru unele nu este solicitată vechime, în timp ce alte posturi impun o experiență între 1 și 3 ani.

Pentru corpul consular, sunt disponibile 120 de posturi, 20 pentru agenți cu studii juridice, 50 pentru agenți cu profil general și 50 pentru grade consulare superioare. Pentru posturile diplomatice, sunt disponibile 65 de poziții, 45 pentru atașați diplomatici și 20 pentru grade superioare. Înscrierile se fac exclusiv online, prin platforma cariera.mae.ro, în perioada 26 septembrie – 5 octombrie 2025.

Oficialii MAE insistă că aceste concursuri nu reprezintă un moft birocratic, ci o necesitate pentru menținerea activității ministerului. „ Angajările sunt indispensabile pentru a răspunde nevoilor curente și pentru a susține rețeaua de 182 de misiuni diplomatice și consulare”, se arată într-un răspuns transmis către publicația HotNews.

Deși ministerul subliniază caracterul esențial al recrutărilor, nu este clar dacă premierul Ilie Bolojan a fost informat despre lansarea concursurilor, aspect la care MAE nu a oferit încă un răspuns.