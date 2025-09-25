MAE acuză Marea Britanie de discriminare, după expulzarea televizată a 47 de români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat ferm după ce Marea Britanie a expulzat 47 de cetățeni români, care au filmați în timp ce erau trimiși acasă. Ministerul consideră că modul în care a fost organizat zborul de tip charter poate genera discriminare împotriva comunității românești. Incidentul a avut loc miercuri și a vizat persoane condamnate pentru infracțiuni penale.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că România a fost tratată diferit în privința zborurilor de retrimitere organizate de Regatul Unit, ceea ce „are potențialul de a declanșa discriminare, discurs instigator la ură și narațiuni negative îndreptate către întreaga comunitate românească”.

Declarațiile oficialilor MAE au fost făcute după ce postul britanic ITV News a difuzat imagini cu cei 47 de români expulzați.

Potrivit MAE, zborurile de retrimitere se desfășoară conform acordului bilateral privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou.

„Cu cea mai recentă cursă au fost returnate exclusiv persoane cu cetățenie română, iar zborul nu este primul de acest tip, fiind un instrument frecvent utilizat de autoritățile britanice pentru a evita reținerea cetățenilor români pe teritoriul britanic mai mult decât este necesar”, se precizează în comunicat.

MAE a transmis că este îngrijorător modul în care România a fost tratată în zborurile de retrimitere organizate de Marea Britanie și că prezentarea acestui zbor de către un jurnalist a fost scoasă din context, putând genera discriminare împotriva comunității românești din Regatul Unit.

Miercuri, cei 47 de români au fost transportați în România după ce au comis infracțiuni, inclusiv furturi, infracțiuni sexuale și crime, fiind deja condamnați la pedepse cu închisoarea. Autoritățile britanice le-au oferit la bordul avionului carduri cu până la 2.000 de lire sterline, pentru a facilita reintegrarea și executarea pedepselor în țara de origine.