Parchetul General a indentificat un criminal după 26 de ani

Crimă. Sursa foto iStock
Parchetul General a identificat un presupus criminal după 26 de ani de la comiterea faptei, folosind un raport de expertiză genetică judiciară. Cazul, rar întâlnit, vizează un caz de omor comis în 1999 într-un sat din județul Tulcea, când o femeie în vârstă de 75 de ani a fost violată și ucisă.

Expertiza genetică confirmă identitatea unui criminal după 26 de ani

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), raportul de expertiză genetică judiciară din 6 august 2025 a permis identificarea profilului genetic al inculpatului.

Acesta a fost comparat cu urmele biologice prelevate de la locul faptei și a rezultat o potrivire perfectă. Datele au fost verificate prin Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, gestionat de Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Crima săvârșită împotriva victimei

Crima a fost comisă în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, într-o locuință situată în județul Tulcea. Inculpatul a pătruns fără drept în domiciliul victimei și a întreținut acte sexuale prin constrângere, aplicând ulterior violențe grave care au condus la moartea acesteia. Femeia a fost descoperit în dimineața zilei de 26 iulie, dezbrăcată și plasată sub un pat metalic.

arestare

Cătușe. Sursa foto: dreamstime.com

Reținerea suspectului a fost efectuată în baza probatoriului acumulat, inclusiv a raportului de expertiză genetică judiciară. Autoritățile au subliniat că măsurile dispuse constituie o etapă procedurală a procesului penal și se desfășoară în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție.

Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile

PICCJ a explicat că măsura arestării preventive pentru 30 de zile a fost dispusă în vederea continuării urmăririi penale. Procurorul General Alex Florenta a dispus reținerea bărbatului și prezentarea acestuia în fața instanței pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru omor calificat.

Conform legislației în vigoare, omorul este imprescriptibil, ceea ce permite tragerea la răspundere a inculpatului indiferent de trecerea timpului, atâta timp cât acesta este în viață.

 

