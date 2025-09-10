Social

Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii

Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii
Din cuprinsul articolului

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a anunțat, pe baza datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), că înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat în august 2025 o creștere spectaculoasă de 52,6% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 15.043 unități.

Segmentul „electrificat” s-a remarcat printr-o majorare de 74,4%, atingând o cotă de 59,9% din piață. Cu toate acestea, după primele opt luni din an, piața auto totală rămâne în scădere cu aproape 9%. „Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +52,6%, față de august 2024. Autoturismele «electrificate» au o creștere de +74,4%, realizând o cotă de piață de 59,9%”, a transmis APIA.

Românii preferă autoturisme pe banii altora

Analiza detaliată a APIA arată o dinamică puternică pe segmentele electrificate, care beneficiază de diverse scheme de sprijin pe bani publici și de încărcare gratuită la instiuții și magazine, din banii altor români.

Autoturismele mild-hybrid (MHEV) au înregistrat o creștere de 55%, cu o cotă de piață de 24,2%. Modelele full-hybrid (FHEV) au urcat cu 98%, ajungând la 22,8% din total, în timp ce plug-in hybrid (PHEV) au crescut cu 71,6%, cu o cotă de 6,6%. Vehiculele pur electrice (BEV) au marcat un avans de 99,6%, atingând 6,3% din piață.

În topul mărcilor, primele cinci poziții sunt ocupate de Dacia, Toyota, Hyundai, Renault și Skoda. Segmentul vehiculelor comerciale ușoare plus minibus a consemnat un plus de 8,9%, iar cel al vehiculelor grele și bus o creștere de 19,4% comparativ cu august 2024. În funcție de tipul de caroserie, SUV-urile rămân dominante, cu o cotă de 55,1% (+60,6%), urmate de Clasa C cu 25,3% (+34,6%) și Clasa B cu 14,2% (+86,6%).

Autoturisme

Autoturisme în fabrică. Sursă foto: Unsplash

Motoarele pe benzină, în topul alegerilor

În ceea ce privește combustibilii tradiționali, motorizările pe benzină au crescut cu 27,8% în august 2025, atingând o pondere de 33,4%. Motoarele diesel au avut o majorare de 31%, cu o cotă de 6,7%. Autoturismele mild-hybrid au ajuns la 24,2% din piață, dintre care 86% sunt echipate cu benzină și 14% cu motorină.

Vehiculele electrificate (BEV, PHEV, MHEV și FHEV) domină piața, cumulând 59,9% din total, peste cota combinată a benzină și motorină. Modelele 100% electrice reprezintă 6,3% din piață, în creștere față de 5% anul trecut, iar plug-in hybrid au urcat la 6,6% față de 5,9% în 2024.

În primele opt luni, cele mai vândute electrice sunt: Dacia Spring (1.163 unități, -47%), Hyundai Kona (441 unități) și Tesla Model 3 (305 unități). La plug-in hybrid, Hyundai Tucson conduce cu 447 unități (+85%), urmat de Ford Kuga (445) și Toyota RAV4 (361). La hibride clasice, topul este format din Toyota Corolla (2.848 unități, +16%), Dacia Duster (2.297) și Toyota Yaris Cross (1.856). La mild-hybrid, lider este Dacia Duster (4.638 unități), urmată de Hyundai Tucson (1.408) și Suzuki S-Cross (1.114).

Segmentul mașinilor electrice rămâne pe minus

„Rezultatele din luna august reprezintă, fără îndoială, un moment pozitiv pentru întreaga industrie auto, cu o creştere de peste 50% a înmatriculărilor şi cu o cotă de aproape 60% deţinută de motorizările electrificate. Este remarcabil avansul segmentului full-hybrid, care marchează un plus de 28% în primele opt luni, precum şi cel al plug-in hybrid, aflat pe un trend ascendent de +40%”, a declarat președintele APIA, Dan Vardie.

El a atras însă atenția că segmentul mașinilor complet electrice, deși a înregistrat o dublare a înmatriculărilor în august, rămâne pe minus per total, cu -32% față de anul trecut și o cotă de doar 6%. „Această realitate arată că România continuă să aibă dificultăţi majore în accelerarea electromobilităţii, în contrast cu tendinţele europene”, a subliniat Vardie. Tot el a avertizat că piața auto generală rămâne pe scădere cu aproape 9% după opt luni, ceea ce evidențiază vulnerabilitățile sectorului în lipsa unor politici guvernamentale coerente și predictibile.

În segmentul vehiculelor comerciale, august 2025 a adus o creștere de 8,9% la vehiculele ușoare și minibus, dintre care cele fără minibus au avut doar +0,8%. Vehiculele comerciale electrice ușoare au atins 424 de unități după opt luni, față de 423 în 2024. Categoria vehiculelor comerciale grele și bus a crescut cu 19,4% față de august 2024, iar la subsegmentul de peste 16 tone și autotractoare, creșterea a fost de 19,2%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, fondată în 1994 și membră OICA din 1996, rămâne principala organizație reprezentativă a industriei auto din România.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    10 septembrie 2025 la 21:12

    ''Ce tipuri de mașini preferă românii''????????? D-alea mari cat un autobuz care consuma 20 litri/100km.

