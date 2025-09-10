Social Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii







Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) a anunțat, pe baza datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), că înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat în august 2025 o creștere spectaculoasă de 52,6% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 15.043 unități.

Segmentul „electrificat” s-a remarcat printr-o majorare de 74,4%, atingând o cotă de 59,9% din piață. Cu toate acestea, după primele opt luni din an, piața auto totală rămâne în scădere cu aproape 9%. „Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +52,6%, față de august 2024. Autoturismele «electrificate» au o creștere de +74,4%, realizând o cotă de piață de 59,9%”, a transmis APIA.

Analiza detaliată a APIA arată o dinamică puternică pe segmentele electrificate, care beneficiază de diverse scheme de sprijin pe bani publici și de încărcare gratuită la instiuții și magazine, din banii altor români.

Autoturismele mild-hybrid (MHEV) au înregistrat o creștere de 55%, cu o cotă de piață de 24,2%. Modelele full-hybrid (FHEV) au urcat cu 98%, ajungând la 22,8% din total, în timp ce plug-in hybrid (PHEV) au crescut cu 71,6%, cu o cotă de 6,6%. Vehiculele pur electrice (BEV) au marcat un avans de 99,6%, atingând 6,3% din piață.

În topul mărcilor, primele cinci poziții sunt ocupate de Dacia, Toyota, Hyundai, Renault și Skoda. Segmentul vehiculelor comerciale ușoare plus minibus a consemnat un plus de 8,9%, iar cel al vehiculelor grele și bus o creștere de 19,4% comparativ cu august 2024. În funcție de tipul de caroserie, SUV-urile rămân dominante, cu o cotă de 55,1% (+60,6%), urmate de Clasa C cu 25,3% (+34,6%) și Clasa B cu 14,2% (+86,6%).

În ceea ce privește combustibilii tradiționali, motorizările pe benzină au crescut cu 27,8% în august 2025, atingând o pondere de 33,4%. Motoarele diesel au avut o majorare de 31%, cu o cotă de 6,7%. Autoturismele mild-hybrid au ajuns la 24,2% din piață, dintre care 86% sunt echipate cu benzină și 14% cu motorină.

Vehiculele electrificate (BEV, PHEV, MHEV și FHEV) domină piața, cumulând 59,9% din total, peste cota combinată a benzină și motorină. Modelele 100% electrice reprezintă 6,3% din piață, în creștere față de 5% anul trecut, iar plug-in hybrid au urcat la 6,6% față de 5,9% în 2024.

În primele opt luni, cele mai vândute electrice sunt: Dacia Spring (1.163 unități, -47%), Hyundai Kona (441 unități) și Tesla Model 3 (305 unități). La plug-in hybrid, Hyundai Tucson conduce cu 447 unități (+85%), urmat de Ford Kuga (445) și Toyota RAV4 (361). La hibride clasice, topul este format din Toyota Corolla (2.848 unități, +16%), Dacia Duster (2.297) și Toyota Yaris Cross (1.856). La mild-hybrid, lider este Dacia Duster (4.638 unități), urmată de Hyundai Tucson (1.408) și Suzuki S-Cross (1.114).

„Rezultatele din luna august reprezintă, fără îndoială, un moment pozitiv pentru întreaga industrie auto, cu o creştere de peste 50% a înmatriculărilor şi cu o cotă de aproape 60% deţinută de motorizările electrificate. Este remarcabil avansul segmentului full-hybrid, care marchează un plus de 28% în primele opt luni, precum şi cel al plug-in hybrid, aflat pe un trend ascendent de +40%”, a declarat președintele APIA, Dan Vardie.

El a atras însă atenția că segmentul mașinilor complet electrice, deși a înregistrat o dublare a înmatriculărilor în august, rămâne pe minus per total, cu -32% față de anul trecut și o cotă de doar 6%. „Această realitate arată că România continuă să aibă dificultăţi majore în accelerarea electromobilităţii, în contrast cu tendinţele europene”, a subliniat Vardie. Tot el a avertizat că piața auto generală rămâne pe scădere cu aproape 9% după opt luni, ceea ce evidențiază vulnerabilitățile sectorului în lipsa unor politici guvernamentale coerente și predictibile.

În segmentul vehiculelor comerciale, august 2025 a adus o creștere de 8,9% la vehiculele ușoare și minibus, dintre care cele fără minibus au avut doar +0,8%. Vehiculele comerciale electrice ușoare au atins 424 de unități după opt luni, față de 423 în 2024. Categoria vehiculelor comerciale grele și bus a crescut cu 19,4% față de august 2024, iar la subsegmentul de peste 16 tone și autotractoare, creșterea a fost de 19,2%.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, fondată în 1994 și membră OICA din 1996, rămâne principala organizație reprezentativă a industriei auto din România.