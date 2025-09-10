Social Industria auto europeană face noi modele electrice pentru a concura China







Industria auto din Europa își intensifică eforturile prin lansarea unor noi modele de mașini, pentru a ține piept ascensiunii Chinei pe piața de vehicule electrice. „Este un semnal clar că marii producători europeni intensifică lupta, introducând tehnologii de nouă generaţie pentru a concura rivalii specializaţi doar pe vehicule electrice”, a declarat Rico Luman, economist ING și citat de publicația CNBC.

Înainte de deschiderea salonului auto IAA Mobility de la München, Volkswagen, BMW și Renault au prezentat noi modele menite să își consolideze poziția pe piața europeană și să recupereze teren în China, cea mai mare piață auto mondială.

Volkswagen a dezvăluit conceptul ID.Cross, un automobil electric compact, concentrat pe integrarea software-ului, parte a strategiei sale de a menține supremația în electromobilitate pe continent.

BMW a lansat în premieră mondială SUV-ul electric iX3, bazat pe arhitectura „superbrain”, care înlocuiește elementele hardware clasice cu un sistem computerizat centralizat, oferind un nivel avansat de digitalizare.

Renault a venit cu două premiere: a șasea generație a modelului Clio și Renault 5 Turbo 3E, descris de companie drept primul „mini supercar” electric din portofoliu.

Experții consideră că aceste prezentări reprezintă un răspuns direct la succesul companiilor chineze, preferate de consumatorii europeni pentru dotările digitale.

Klaus Rosenfeld, directorul general al producătorului de componente auto Schaeffler, a subliniat pentru sursa citată că ediția din acest an a IAA Mobility va reflecta „încrederea şi optimismul” industriei auto europene. Acesta a adăugat că adevărata provocare rămâne piața asiatică: „Cine reuşeşte în China, reuşeşte oriunde.”

Lansările de la München vin într-un context marcat de dificultăți precum creșterea costurilor de producție, tarifele impuse de SUA, problemele lanțurilor de aprovizionare și reglementările stricte de mediu.

Prin aceste inițiative, Volkswagen, BMW și Renault transmit că intenționează să rămână actori principali pe piața globală, chiar și în fața unei concurențe tot mai dure din partea Chinei.