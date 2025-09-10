Social

Prețul carburanților, 10 septembrie. Noile tarife afișate la benzină, motorină și GPL auto

Prețul carburanților, 10 septembrie. Noile tarife afișate la benzină, motorină și GPL autoCarburanți. Sursa foto: Pixabay
Prețul carburanților afișate în stațiile de alimentare din România au înregistrat ușoare ajustări față de ziua anterioară, potrivit informațiilor publicate de platforma de monitorizarepeco-online.ro. Atât în cazul benzinei standard, cât și al motorinei rețelele de distribuție nu au raportat schimbări notabile.

Prețul carburanților, 10 septembrie. Tarifele la benzinei standard

La data de 10 septembrie 2025, rețeaua de benzinării Socar oferă cele mai competitive prețuri la benzina standard (Benzina 95) în mai multe orașe din România. Conform datelor actuale, cel mai redus tarif pentru un litru de benzină este înregistrat la stația din Onești, unde combustibilul este vândut cu 7,35 lei/litru.

Cel mai redus tarif este înregistrat în Nădlac (județul Arad), unde un litru de benzină costă 7,39 lei. Aproape de acest nivel se situează stația din Sânnicolau Mare, cu un preț de 7,40 lei/litru, urmată de Târgoviște, unde tariful ajunge la 7,41 lei/litru.

În municipiile Iași și Timișoara, mai exact în zona Calea Aradului, prețul afișat este de 7,43 lei pe litru. În orașe precum Târgu Cărbunești, Motru și Brăila, benzina standard este comercializată cu 7,44 lei/litru.

La stația din Darabani, precum și la cea de pe strada Divizia 9 Cavalerie din Timișoara, prețul urcă ușor, până la 7,45 lei/litru. În Suceava, șoferii plătesc 7,46 lei pentru un litru de benzină standard.

Prețurile motorinei standard în România

Cel mai mic preț pentru motorina standard înregistrată la nivel național a fost de 7,54 lei/litru, conform informațiilor actualizate din rețeaua stațiilor de carburanți. Cel mai avantajos preț a fost observat la o stație Socar  din Onești, unde motorina standard era comercializată la tariful minim menționat.

În ceea ce privește carburanții premium din aceeași gamă, precum Nano Diesel, prețurile se situează ușor peste acest prag, variind între 7,59 lei și 7,65 lei/litru, în funcție de stația de alimentare și zonă.

Prețul carburanților

Prețul carburanților. Sursa foto: Pixabay

Printre stațiile cu cele mai accesibile tarife se numără: Nădlac (județul Arad): 7,59 lei/litru, Onești (jud. Bacău): 7,60 lei/litru, Brăila Dig: 7,62 lei/litru, Târgu Cărbunești și Motru (jud. Gorj): 7,63 lei/litru.

În mai multe orașe din țară, printre care Iași, Darabani, Sânnicolau Mare, Târgoviște și Constanța, prețul s-a menținut constant la 7,65 lei/litru, reflectând o stabilitate relativă pe piața regională a carburanților. La stația Petrom din Brăila (Grădina Publică), motorina standard se vinde la un preț de 7,66 lei/litru.

Prețul carburanților: cele mai mici tarife la GPL auto

Conform datelor actualizate la data de 10 septembrie 2025, cele mai mici tarife la litrul de GPL au fost înregistrate în stațiile OMV și Petrom. Preț minim: 3,57 lei/litru

Cele mai avantajoase prețuri sunt: OMV Bellu RO – București, cu un preț de 3,57 lei/litru, Petrom Buzău-Nord – Buzău, unde GPL-ul este oferit tot la 3,57 lei/litru

Un nivel ușor mai ridicat, de 3,59 lei/litru, este întâlnit în numeroase puncte de alimentare, inclusiv: Petrom Virtuții 2, OMV Mihai Bravu, Petrom Olteniței și alte stații din București, OMV Aeroport Otopeni – Otopeni, Petrom 3 Bucov – Ploiești, Petrom 1 Pitești (Maracineni) – Pitești și Socar Focșani Vrancea – Focșani.

