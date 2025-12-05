S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune Guvernul

Premierul Ilie Bolojan a fost însoțit la Viena de „soția” sa, care și-a achitat integral, din fonduri personale, costurile deplasării, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Evenimentul, dedicat comunității românești, a fost organizat de Ambasada României cu ocazia Zilei Naționale.

Declarația purtătoarei de cuvânt a fost făcută ca răspuns la întrebarea dacă prezența doamnei care îl însoțește pe premier în vizita oficială în Austria a generat cheltuieli suportate de stat. Ioana Ene Dogioiu a subliniat că toate costurile călătoriei au fost acoperite integral de „soția domnului Ilie Bolojan”, evitând însă să ofere detalii suplimentare despre statutul oficial al partenerei premierului.

„Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”, a afirmat aceasta, limitându-se strict la aspectele financiare ale deplasării.

Imagini recente arată că premierul Ilie Bolojan a fost însoțit la Viena de partenera sa, cei doi sosind la eveniment ținându-se de mână.

Conform declarației de avere depuse de Ilie Bolojan la Guvern, la rubrica destinată veniturilor soției și membrilor familiei nu apare nicio mențiune. Partenera premierului, pe nume Ioana, este asistentă medicală la Spitalul CFR Oradea și a fost anterior căsătorită cu un polițist. Relația cu Ilie Bolojan și despărțirea de fostul soț sunt învăluite în speculații locale.

Cei doi au fost văzuți împreună în public în mai multe rânduri, inclusiv la Blaj, în 27 septembrie 2025, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan. Presa tabloidă a relatat despre aparițiile lor comune încă din 2022, când au fost nași de cununie la nunta fiului primarului din Câmpulung, Dan Negură.

În iulie 2025, imediat după preluarea conducerii PNL de către Bolojan, acesta a fost surprins la un restaurant din București în compania Ioanei, alături de cuplul influent Ștefan și Francesca Kopanyi, cunoscuți pentru proiectele imobiliare din Oradea.

Viața personală a premierului a mai fost subiect de interes, acesta fiind anterior căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina, de care a divorțat în 2013. Din acea căsnicie, premierul are două fiice.