Monden

S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune Guvernul

Comentează știrea
S-a căsătorit sau nu Bolojan? Premierul, însoțit de parteneră la un eveniment internațional. Ce spune GuvernulSursa foto: Captură de ecran Facebook
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a fost însoțit la Viena de „soția” sa, care și-a achitat integral, din fonduri personale, costurile deplasării, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Evenimentul, dedicat comunității românești, a fost organizat de Ambasada României cu ocazia Zilei Naționale.

Bolojan s-ar fi căsătorit cu partenera lui

Declarația purtătoarei de cuvânt a fost făcută ca răspuns la întrebarea dacă prezența doamnei care îl însoțește pe premier în vizita oficială în Austria a generat cheltuieli suportate de stat. Ioana Ene Dogioiu a subliniat că toate costurile călătoriei au fost acoperite integral de „soția domnului Ilie Bolojan”, evitând însă să ofere detalii suplimentare despre statutul oficial al partenerei premierului.

„Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns”, a afirmat aceasta, limitându-se strict la aspectele financiare ale deplasării.

Imagini recente arată că premierul Ilie Bolojan a fost însoțit la Viena de partenera sa, cei doi sosind la eveniment ținându-se de mână.

Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin
Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin
Bolojan și partenera lui

Bolojan și partenera lui. Sursa foto: Captură video

Ce detalii apar în declarația de avere

Conform declarației de avere depuse de Ilie Bolojan la Guvern, la rubrica destinată veniturilor soției și membrilor familiei nu apare nicio mențiune. Partenera premierului, pe nume Ioana, este asistentă medicală la Spitalul CFR Oradea și a fost anterior căsătorită cu un polițist. Relația cu Ilie Bolojan și despărțirea de fostul soț sunt învăluite în speculații locale.

Cei doi au fost văzuți împreună în public în mai multe rânduri, inclusiv la Blaj, în 27 septembrie 2025, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan. Presa tabloidă a relatat despre aparițiile lor comune încă din 2022, când au fost nași de cununie la nunta fiului primarului din Câmpulung, Dan Negură.

Bolojan și partenera de viață, apariții rare împreună

În iulie 2025, imediat după preluarea conducerii PNL de către Bolojan, acesta a fost surprins la un restaurant din București în compania Ioanei, alături de cuplul influent Ștefan și Francesca Kopanyi, cunoscuți pentru proiectele imobiliare din Oradea.

Viața personală a premierului a mai fost subiect de interes, acesta fiind anterior căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina, de care a divorțat în 2013. Din acea căsnicie, premierul are două fiice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:31 - Descoperă Brazilia în numărul 6 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”
12:18 - Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
12:13 - RMN-ul în medicina de azi: diagnostic detaliat pentru diverse afecțiuni 
12:02 - Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin
12:00 - Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
11:49 - Prognoza meteo pentru Revelion de la ANM. Începutul de an cu totul neobișnuit

HAI România!

Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale