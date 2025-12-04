Ilie Bolojan, în vizită oficială la Viena: Austria rămâne investitor-cheie și partener strategic al României

În cadrul unei vizite de lucru la Viena, premierul Ilie Bolojan a fost primit de cancelarul federal Christian Stocker, discuțiile dintre cei doi oficiali evidențiind rolul semnificativ al Austriei în economia românească și potențialul de extindere a cooperării bilaterale. Declarațiile comune au subliniat atât investițiile austriece din România – care generează peste 100.000 de locuri de muncă – cât și perspectivele de aprofundare a dialogului politic, economic și european.

„Domnule Cancelar federal Christian Stocker, vă mulţumesc pentru primirea căldurosă la Viena. Am avut discuţii consistente şi ele reflectă angajamentul atât ale României cât şi al Austriei de a da o nouă dinamică dialogului politico-diplomatic şi cooperării la nivelul celor două guverne”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în declaraţiile comune de la Viena. Premierul a arătat că un pilon de bază al relaţiilor român-austriece îl reprezintă cooperarea economică şi sectorială între ţările noastre.

„Austria este unul dintre principali investitori străini în România. Firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă. Austria este un partener comercial important, volumul schimburilor comerciale bilaterale ridicându-se anul trecut la aproximativ 6 miliarde de euro”, a afirmat şeful Executivului.

Premierul a menţionat că, deşi în ultimii 10 ani atât investiţiile cât şi schimburile comerciale au crescut cu peste 60%, există în continuare potenţial semnificativ pe ambele paliere.

”În acest context voi participa la un dejun de afaceri alături de domnul cancelar federal şi de reprezentanţii mediului de afaceri din România şi Austria. Obiectivul nostru comun este de a identifica noi oportunităţi de investiţii şi cooperare”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că sectorul energetic reprezintă un domeniu esenţial al colaborării economice, cu un rol important al companiilor austriece.

„Am discutat cu domnul cancelar cum putem să îmbunătăţim interconectările în regiunea noastră, pentru a avea o piaţă europeană funcţională a energiei şi a găsi soluţii pentru a reduce preţurile ridicate cu care ne confruntăm, tocmai pentru ca această piaţă să funcţioneze mai bine. Este o chestiune importantă pentru România şi salut deschiderea cancelarului de a lucra împreună”, a arătat Ilie Bolojan.

Premierul a mai declarat că a discutat despre oportunităţile oferite de cooperarea în cadrul strategiei UE pentru regiunea Dunării, România împreună cu Austria fiind iniţiatoarele acestei strategii.

„Mă refer aici la implicarea în eforturile viitoare de reconstrucţie a Ucrainei, unde companiile noastre pot să lucreze împreună şi să folosească potenţianul dunărean. În cadrul discuţiilor de astăzi am exprimat omologului meu aprecierea pentru sprijinul acordat obiectivului României de aderare la OCDE, sprijin pe care contăm în continuare. Salut cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, cercetării şi inovării. Avem o mobilitate sporită a studenţilor şi a cadrelor universitare şi rezultate foarte bune în sistemul dual austriac şi formare profesională. Avem deja parteneriate care pot fi extinse pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii şi a reduce decalajele de competenţe”, a menţionat premierul României.

Şeful Executivului a subliniat contribuţia importantă a României la protecţia frontierelor externe ale Uniunii şi gestionarea responsabilă, inclusiv în cooperare cu partea austriacă, a imigraţiei ilegale.

„În plan European, am abordat mai multe teme de actualitate. Am discutat despre situaţia de securitate din regiunea noastră a Mării Negre şi respectiv eforturile şi sprijinul nostru comun pentru a se ajunge la o pace justă în Ucraina. Este esenţial ca atât interesele Ucrainei cât şi ale Europei să fie luate în considerare, securitatea noastră fiind strâns legată. Împreună susţinem procesul de extindere al Uniunii şi este important să se facă paşi mai hotărâţi în această direcţie. Mă refer aici la deschiderea efectivă a negocierilor cu Republica Moldova şi la avansarea cu Ucraina şi Balcanii de Vest. Este o investiţie a noastră în securitatea şi prosperitatea regiunii noastre”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că discuţiile au vizat şi negocierile în curs privind viitorul buget al Uniunii şi nevoia de a avansa cu un buget care să asigure o finanţare adecvată atât pentru politicile tradiţionale, precum cea de coeziune sau politica agricolă comună, dar şi cele care să ne asigure competitivitatea atât de necesară.

”Am lăsat la sfârşit un subiect important pentru mine, comunitatea românească din Austria, a doua cea mai mare comunitate de cetăţeni străind din această ţară. Românii din Austria reprezintă liantul relaţiilor noastre. Vom continua să lucrăm împreună pentru a pune în valoare potenţialul acestei comunităţi şi pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor lor. Am exprimat susţinerea pentru dezvoltarea diferitelor formate educaţionale, care să asigure accesul la învăţământ în limba maternă pentru noua generaţie de români din afara ţării şi am salutat sprijinul autorităţilor austriece” a arătat premierul Bolojan.

Şeful Executivului a mai dedclarat că a discutat şi despre aspectele legate de consolidarea colaborării între instituţiile din domeniul afacerilor sociale.

”Mulţumesc, domnule Cancelar, pentru invitaţie şi pentru discuţiile avute. Vă invit să ne vedem anul viitor la Bucureşti şi să continuăm acest dialog”, a spus premierul Bolojan în final.

Cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, a declarat joi, în declaraţiile comune cu premierul României, Ilie Bolojan, la Viena, că România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic, el arătând că îi leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria.

„Mă bucur, Ilie, foarte mult că pot să te salut aici, în Cancelaria Federală. Ne-am văzut aseară, pentru scurt timp, la festivitatea de la ambasada României, pentru sărbătorirea Zilei Naţionale. Pe preşedintele Nicuşor Dan l-am avut ca oaspete. Este a doua vizită de rang înalt, pe plan politic major şi este un simbol important al prieteniei între ţările noastre şi pentru mine este şi o dorinţă foarte mare”, a spus Cancelarul austriac în conferinţa de presă.

„România este un partener pe care ne putem bizui având în vedere şi relaţiile noastre străvechi pe plan istoric, politic şi economic. Pe noi ne leagă şi o comunitate foarte mare de români în Austria, care aduc o contribuţie importantă pentru economia Austriei şi pentru viaţa socială. Ştiu despre ce vorbesc, fiindcă în oraşul meu avem relaţii foarte bune cu comunitatea de români”, a adăugat cancelarul.

El a afirmat că Austria este cel de-al doilea mare investitor în România.

„Sunt peste 1300 de înteprindere austriece în România care au investit în România şi care reinvestesc profiturile din aceste afaceri. Nu sunt numai companiile austriece care investesc în România, dar sunt şi companii româneşti care investesc în Austria şi noi profităm de aceste relaţii. Acest potenţial economic foarte mare dorim să-l folosim şi de aceea vă invităm la un schimb de experienţă comun cu reprezentanţii majori ai întreprinderilor”, a subliniat cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

„Noi am dorit să auzim şi despre ceea ce am putea noi, oamenii politici, să facem pentru a întări relaţiile economice. Pe fondul acestei cooperări economice, aş vrea să te asigur, Ilie, că Austria sprijină în mod expres aderarea României la OCDE şi vom continua şi vom extinde cooperarea noastră”, a mai spus cancelarul austriac.

El a menţionat că, precum multe alte ţări, Austria şi România se confruntă cu preţuri foarte mari la energie.

„Pentru a le putea reduce, pentru a ne putea degreva cetăţenii, este important să găsim o soluţie economică, pe plan european. Un element important este existenţa proiectului Neptun Deep, la care participă compania OMV Petrom în mod covârşitor şi astfel aduce o contribuţie pentru alimentarea cu energie şi securitatea energetică”, a spus acesta.

Cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, a mai arătat că îi preocupă de asemenea şi chestiunile europeane şi globale, nu în ultimul rând, dezvoltările din ultimul timp în Ucraina.

„Mă bucur că în ultimele săptămâni a intervenit şi o anumită dinamică în aceste discuţii. România şi Austria doresc o pace între ţări, bazate pe dreptul popoarelor. Dorinţa noastră este ca atât Ucraina cât şi Uniunea Europeană să fie la masa tratativelor. Nu trebuie să existe o pace care să fie impusă Ucrainei şi care să fie hotărâtă fără Ucraina. Noi, Uniunea Europeană vom sprijini Ucraina şi în continuare dorim să o primim în Uniunea Europeană şi dorim să o sprijinim împotriva agresorului rus. Noi, ca membri ai Uniunii Europene, dorim să punem astfel o piatră de hotar în atitudinea de a acţiona fără violenţă. Este pentru ambele ţări foarte important faptul că instituţiile financiare sunt cele care au investit în Ucraina şi încă de ani, de zile şi dorim să investim în continuare”, a subliniat cancelarul austriac.

Potrivit lui Christian Stocker, sunt foarte multe de făcut iar această chestiune are o prioritate foarte mare fiindcă este şi o premiză pentru o Uniune Europeană puternică şi Austria trebuie să îşi aducă contribuţia.

”Trebuie să ne intensificăm şi cooperarea în domeniul birocratic pentru legi mai bune, pentru desfinţarea acelor reglementări care ne slăbesc în concurenţa economică. Companiile noastre trebuie să se poată bizui pe o politică care doreşte creştere. Se doresc măsuri eficiente şi pentru combaterea schimbărilor climatice într-o lume globalizată. Dorim dezvoltarea unei pieţe globale de capital”, a arătat cancelarul Austriei.

Christian Stocker i-a mulţumit premierului Ilie Bolojan pentru contribuţia României în domeniul protecţiei frontierelor externe ale Uniunii Europeane şi a combaterii migraţiei ilegale. ”Acest lucru se vede în cifrele solicitanţilor de azil care s-au redus foarte mult”, a apreciat el.