Guvernul anunță termenul estimat pentru revenirea la furnizarea apei în Prahova și Dâmbovița

Autoritățile centrale au prezentat măsurile luate pentru gestionarea crizei de apă care afectează de zile întregi zeci de localități din Prahova și Dâmbovița, după creșterea bruscă a turbidității și blocajele tehnice apărute în sistemul de alimentare. Premierul Ilie Bolojan a coordonat intervențiile instituțiilor implicate, în timp ce ministerele cheie au activat celule operative și proceduri de urgență pentru a preveni agravarea situației.

Guvernul a anunțat distribuirea a peste 540.000 de litri de apă potabilă și menajeră în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie, prin Inspectoratele pentru Situații de Urgență. Premierul Ilie Bolojan a menținut comunicarea constantă cu autoritățile locale și centrale, pentru a preveni blocaje în zone esențiale, inclusiv unitățile sanitare.

În Prahova au ajuns 379.554 litri de apă, iar în Dâmbovița 162.400 de litri, în condițiile în care echipele din teren monitorizează permanent situația. Premierul a cerut instituțiilor implicate măsuri ferme pentru evitarea oricărui risc ce ar putea afecta alimentarea energetică sau funcționarea spitalelor.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a activat încă din 29 noiembrie o celulă operativă, cu participarea conducerii MMAP, ANAR, ABA Buzău–Ialomița, Hidroelectrica și SGA Prahova. Echipele tehnice au analizat continuu debitele, nivelurile și turbiditatea, stabilind devierea fluxurilor către Stația Voila, afectată de creșterea turbidității. Ministra Diana Buzoianu și specialiștii din instituții s-au deplasat în teren pentru verificări directe.

În urma evaluării, s-a decis deschiderea golirii de semiadâncime la barajul Paltinu pentru asigurarea unui debit constant către priza ELSID și stabilirea unui flux de 3 m³/s pentru alimentarea lacului de priză Voila. Hidroelectrica a reconfigurat traseul apei pentru accelerarea umplerii lacului, iar ESZ Prahova se pregătește să reia tratarea imediat ce apa scade sub limitele legale de turbiditate. Manevrele ANAR din 1 decembrie au stabilizat debitul, iar monitorizarea are loc neîntrerupt. Ministerul organizează ședințe operative zilnice cu operatorii de apă și autoritățile relevante.

Corpul de Control al MMAP verifică modul în care operatorul ESZ Prahova a respectat obligațiile privind rezervele tehnice și infrastructura. Totodată, au fost cerute măsuri urgente pentru accelerarea lucrărilor la conducta GF2.

Estimarea actuală indică maximum șase zile până la reluarea furnizării normale, în funcție de evoluția turbidității și de capacitatea operatorului de a restabili procesul tehnologic.

Ministerul Energiei a convocat, pe 2 decembrie, o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, analizând efectele asupra consumatorilor industriali, în special asupra centralei electrice Brazi și a rafinăriei Petrobrazi. Autoritățile au precizat că alimentarea cu energie nu este în pericol, iar oprirea centralei Brazi a fost compensată în totalitate prin mecanismele pieței.

Măsurile dispuse includ suplimentarea personalului de intervenție și anularea lucrărilor programate la rețelele de 110 kV și medie tensiune. Petrobrazi a primit un debit de 94 l/s, peste necesarul minim, iar un bypass suplimentar a fost finalizat. Ministerul estimează repornirea centralei Brazi pe 8 decembrie, odată cu revenirea debitelor la parametri siguri.

Analizele arată că Sistemul Energetic Național rămâne stabil, cu stocuri ample de cărbune la CE Oltenia și rezerve hidroelectrice care depășesc 71%. Grupul 6 de la Rovinari este deja funcțional, iar CET Paroșeni poate fi pornit rapid dacă situația o cere.

Ministerul Sănătății a activat măsuri speciale în cinci spitale din Prahova: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza, unde se aflau 378 de pacienți și 1.260 de angajați.

Inspecția Sanitară de Stat monitorizează situația sanitară, iar pentru scenarii critice au fost activate protocoale de sprijin cu mari spitale din București – Universitar, Bagdasar-Arseni, Elias și Grigore Alexandrescu – pregătite pentru eventuale transferuri. Celula de criză a Ministerului Sănătății funcționează permanent, menținând legătura cu autoritățile locale și centrale.

Guvernul precizează că toate instituțiile implicate vor rămâne mobilizate până la remedierea completă a situației și revenirea furnizării apei la parametri normali.