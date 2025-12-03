EXCLUSIV. Diana Buzoianu minte în Criza Apei! Ministerul știa de criza de la Barajul Paltinu și a avizat golirea lacului. Documente

Diana Buzoianu minte cu un cinism inimaginabil. Cei 130.000 de oameni lăsați fără apă potabilă merită măcar să afle adevărul. Așa cum reiese din documente.

O situație critică privind alimentarea cu apă a județului Prahova scoate la iveală o fractură majoră de comunicare la vârful Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Deși ministrul Diana Buzoianu a declarat public că nu avea cunoștință despre riscurile implicate de operațiunile de la Barajul Paltinu, documente oficiale intrate în posesia noastră demonstrează contrariul.

Reprezentanți la nivel înalt ai Ministerului au participat direct la ședințele tehnice unde s-a decis coborârea nivelului apei și s-a discutat explicit despre riscul iminent de sistare a apei potabile pentru populație.

Criza a început pe data de 17 iunie 2025, când, în timpul unor manevre de rutină, golirea de fund numărul 2 (GF2) a barajului s-a blocat complet. Inspecțiile subacvatice ulterioare au confirmat un scenariu de coșmar: galeria și batardourile sunt înfundate total cu sedimente compacte.

În acest context, pe data de 22 octombrie 2025, a avut loc o ședință crucială la Barajul Paltinu. Deși ministrul susține că nu a fost informată, minuta acestei întâlniri arată negru pe alb prezența domnului Conf. univ. dr. ing. Altan Abdulamit, reprezentant al MMAP/CONSIB (Ministerul Mediului și Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor). Altan Abdulamit este director Direcția Amenajarea și Protectia Apelor din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Acesta nu doar că a participat, dar a și semnat documentul final alături de directorii de la Apele Române și reprezentanții Hidroelectrica.

În cadrul ședinței la care a participat delegatul Ministerului Mediului, s-a convenit că soluția tehnică obligatorie este intervenția cu scafandri pentru decolmatare. Însă, pentru ca echipa de scafandri de la Nemo Pro Diving să poată opera în siguranță, experții au stabilit că este necesară scăderea nivelului apei până la cota 605 mdMN, metri deasupra Mării Negre.

Documentele contrazic flagrant ideea că Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu, nu știa de golirea lacului. La punctul 2 al minutei ședinței se stabilește clar ca primă etapă de acțiune: „Continuarea coborârii nivelului în lac până la cota propusă pentru intervenția cu echipa de scafandri”. Mai mult, s-a dispus realizarea unui program de exploatare lunar astfel încât nivelul să atingă această cotă critică.

Gravitatea situației a fost subliniată în termeni duri în documentele semnate de oficiali. O adresă a Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița avertizează că, în prezent, „cele două goliri de fund, care echipează barajul Paltinu, sunt blocate”, iar alimentarea cu apă se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică (CHE Paltinu).

Mai mult, participanții la ședință, inclusiv reprezentantul Ministerului Mediului, au recunoscut oficial existența unui „risc iminent privind întreruperea alimentării cu apă pentru populație și industrie”. Tocmai din acest motiv, s-a decis demararea procedurilor pentru emiterea unei Hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), pentru a permite realizarea lucrărilor în regim de urgență.

De asemenea, riscul creșterii turbidității apei – care afectează calitatea apei potabile – a fost menționat explicit în documente: „În perioada de coborâre a nivelului în lac... există riscul creșterii turbidității apei evacuate din acumulare”.

Afirmația ministrului Diana Buzoianu că nu cunoștea riscurile golirii barajului este infirmată de semnăturile propriilor subalterni. Ministerul Mediului a fost parte activă la decizia de a coborî nivelul apei, fiind pe deplin conștient că infrastructura critică este compromisă (ambele goliri de fund blocate) și că există un risc major pentru alimentarea cu apă a județului Prahova.

Documentele arată o coordonare tehnică detaliată între Apele Române, Hidroelectrica și Ministerul Mediului, lăsând fără acoperire declarațiile politice de neștiință.