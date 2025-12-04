Zeci de mii de joburi vacante în România și în țările UE. Domeniile în care se caută angajați

Se caută angajați. La nivelul României, 31.382 de locuri de muncă sunt disponibile, iar alte 204 posturi vacante sunt oferite prin Spațiul Economic European, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe locuri de muncă din România sunt pentru conducători auto, cu 1.859 posturi disponibile, pentru manipulant de mărfuri – 1.732, și pentru curieri – 1.524.

De asemenea, angajatorii caută muncitori necalificați în construcții, pentru activități precum demolări, zidărie și montarea plăcilor de mozaic, faianță, gresie sau parchet, fiind disponibile 1.446 de locuri.

Alte domenii cu cerere ridicată includ securitatea, cu 1.375 de posturi pentru agenți, și domeniul gastronomic, cu 989 locuri pentru cei care vor să lucreze ca ajutor de bucătar. Sunt disponibile, de asemenea, 988 locuri pentru muncitori necalificați în asamblarea și montarea pieselor, 874 pentru lucrători comerciali, 828 pentru muncitori necalificați în spargerea și tăierea materialelor de construcții și câte 605 locuri pentru operatori de fabricație flux și ambalatori manuali.

În paralel, prin rețeaua Eures, românii pot opta pentru cele 204 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, cele mai multe în Norvegia, Italia și Germania, în domenii variate, de la producție și servicii, până la poziții specializate în sănătate sau industrie

Din totalul de 31.382 de locuri de muncă vacante înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.202 sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, pentru poziții precum inginer, manager, specialist, consilier, economist sau medic. Pentru cei cu studii liceale sau postliceale sunt disponibile 6.314 locuri, în domenii precum transport rutier, comerț, servicii de pompier sau relații cu clienții. Persoanele cu studii profesionale pot accesa 5.909 posturi, inclusiv operatori fabricație flux, sudori, lăcătuși, ajutoare de bucătar sau fierari betonisti.

Restul de 16.957 de locuri sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, în domenii precum manipulare mărfuri, securitate, muncă necalificată în construcții, curierat sau asamblarea pieselor.

În Spațiul Economic European, prin rețeaua Eures România, sunt disponibile 204 locuri de muncă, cele mai multe în Norvegia (158) pentru muncitori în producție în industria piscicolă, manageri de bucătărie, bucătari, mecanici de biciclete, lucrători în ferme bovine, tinichigii și vopsitori auto. Alte posturi sunt disponibile în Italia, unde sunt 15 locuri pentru șoferi de autobuz, în Germania – 11 locuri pentru fizioterapeuți și lucrători în procesarea cărnii, în Danemarca – 10 locuri pentru muncitori la demolări, în Slovenia – 4 locuri pentru finisori de fațade, în Suedia – 4 locuri pentru electricieni și mecanici, în Irlanda – un loc pentru îngrijitor de persoane și în Franța – un loc pentru tehnician de reglare a mașinilor circulare de tricotat.