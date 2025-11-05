Locuri de muncă în țară și străinătate. Ofertele angajatorilor
- Raluca Dan
- 5 noiembrie 2025, 21:04
Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români, atât în țară, cât și în străinătate. Cele mai multe oferte vin din state precum Spania, Italia, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda și Irlanda, unde se caută personal în diverse domenii, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Mii de joburi pentru persoanele fără studii
Aproape 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile în țară pentru persoanele fără studii sau pentru cei care au absolvit liceul fără diplomă de bacalaureat.
Potrivit datelor ANOFM, cele mai multe oferte vizează posturi de curier, agent de securitate, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diverse domenii, precum demolări, montaj, zidărie, placări cu faianță, gresie, mozaic sau parchet.
Oferta actuală de locuri de muncă include 5.942 de posturi destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Printre acestea se numără poziții de lucrător comercial, agent servicii clienți, agent de vânzări, asistent medical generalist și lucrător gestionar.
Locuri de muncă pentru cei cu studii profesionale
Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.703 locuri de muncă, printre care posturi de operator fabricație flux, conducător auto pentru transport rutier, sudor, fierar betonist sau dulgher.
De asemenea, românii cu studii superioare au la dispoziție 2.591 de joburi, în special pentru poziții de inginer, manager, consilier, expert, inspector, referent, economist, specialist sau contabil.
Pentru românii care doresc să lucreze în străinătate sunt disponibile 324 de locuri de muncă în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES România. Acestea sunt oferite în mai multe țări și acoperă diverse domenii de activitate.
Locuri de muncă în străinătate pentru români
- Spania – 210 locuri de muncă pentru lucrători în agricultură, operatori depozit, operatori motostivuitor și supervizori de linie;
- Norvegia – 50 de posturi disponibile pentru muncitori în producție, în industria piscicolă;
- Italia – 15 locuri de muncă pentru șoferi de autobuz;
- Germania – 11 posturi pentru fizioterapeuți și lucrători în procesarea produselor din carne;
- Irlanda – 11 locuri de muncă pentru îngrijitoare de persoane;
- Austria – 7 posturi pentru operatori robot – placare cu laser, strungari universali, tehnicieni mecanici, tehnicieni electricieni și operatori CNC;
- Croația – 6 locuri de muncă pentru tractoriști (operatori tractor în pădure) și tăietori de lemne;
- Finlanda – 6 posturi pentru montatori de țevi în șantier naval, sudori TIG și sudori MIG/MAG;
- Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisori de fațade exterioare ale clădirilor;
- Suedia – 4 posturi pentru electricieni și mecanici.
