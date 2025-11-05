Locuri de muncă în țară și străinătate. Ofertele angajatorilor

Peste 30.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români, atât în țară, cât și în străinătate. Cele mai multe oferte vin din state precum Spania, Italia, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda și Irlanda, unde se caută personal în diverse domenii, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Aproape 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile în țară pentru persoanele fără studii sau pentru cei care au absolvit liceul fără diplomă de bacalaureat.

Potrivit datelor ANOFM, cele mai multe oferte vizează posturi de curier, agent de securitate, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diverse domenii, precum demolări, montaj, zidărie, placări cu faianță, gresie, mozaic sau parchet.

Oferta actuală de locuri de muncă include 5.942 de posturi destinate persoanelor cu studii liceale sau postliceale. Printre acestea se numără poziții de lucrător comercial, agent servicii clienți, agent de vânzări, asistent medical generalist și lucrător gestionar.

Pentru persoanele cu studii profesionale sunt disponibile 6.703 locuri de muncă, printre care posturi de operator fabricație flux, conducător auto pentru transport rutier, sudor, fierar betonist sau dulgher.

De asemenea, românii cu studii superioare au la dispoziție 2.591 de joburi, în special pentru poziții de inginer, manager, consilier, expert, inspector, referent, economist, specialist sau contabil.

Pentru românii care doresc să lucreze în străinătate sunt disponibile 324 de locuri de muncă în Spațiul Economic European, prin rețeaua EURES România. Acestea sunt oferite în mai multe țări și acoperă diverse domenii de activitate.