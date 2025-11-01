Cât câștigă un curier în România versus alte state europene

Pe măsură ce comerțul online s-a dezvoltat semnificativ, jobul de curier a devenit foarte căutat. Nevoia de livrări rapide, în orașe și în localitățile apropiate de acestea, a transformat acest job într-o opțiune atractivă pentru mulți tineri. În România, un curier la început de carieră câștigă, în medie, între 3.000 și 8.500 de lei pe lună, potrivit anunțurilor publicate pe platformele de recrutare precum eJobs, Bestjobs și OLX. În funcție de volumul livrărilor, câștigul lunar al unui curier poate crește.

În Germania, situația este diferită. Salariul de pornire pentru un curier pleacă de la aproximativ 2.000 de euro net pe lună, iar cei cu experiență sau cei care lucrează pentru companii internaționale pot ajunge la 3.000–3.500 de euro.

În plus, angajatorii germani oferă, de regulă, beneficii precum asigurări sociale complete, concediu plăti și bonusuri pentru livrări în condiții speciale, potrivit lieferando.de.

În Germania, traseul livrărilor este deja prestabilit în aplicația de pe scannerul angajatului, iar toate coletele sunt ambalate, organizate și direcționate digital.

Programul de lucru poate ajunge până la șase zile pe săptămână, de luni până sâmbătă, fără a depăși pragul de nouă ore pe zi. Angajații trebuie să fie capabili să transporte pachete de până la 22 kg și trebuie să livreze colete atât la proprietăți rezidențiale, cât și la locații comerciale.

Majoritatea companiilor nu pun accent pe experiență, având în vedere că toți angajații trec printr-o perioadă de training plătit. Mai mult, Germania este locul în care femeile se pot angaja cu ușurință în acest domeniu de activitate.

Atrași de salariile din alte țări europene, mulți români sunt dispuși să plece în străinătate pentru un astfel de job. În unele cazuri, tinerii aleg să plece pentru o scurtă perioadă de timp și să se întoarcă în țară cu o sumă importantă. Pe internet, zilnic sunt postate zeci de anunțuri cu astfel de oferte de angajare. De exemplu, o companie germană face recrutări în România și menționează în anunț că salariul porneste de la 15,70 euro pe oră, la care se adaugă diurnă zilnică de 14 euro și bonusuri de performanță.

În Franța, Austria și Belgia, un curier cu experiență poate ajunge la un câștig de 18 euro pe oră.