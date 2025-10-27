România, tot mai atractivă pentru muncitorii italieni. Domeniile în care câștigă salarii mai mari decât în țara lor

Pe parcursul a două decenii, Italia a fost considerată o adevărată „punte” către un trai mai bun pentru românii care căutau oportunități de muncă în străinătate. Mulți au ales să plece în căutarea unui loc de muncă stabil și a unui salariu decent. Totuși, calculele pare să se schimbe, iar tot mai mulți italienii sunt deschiși să vină să muncească în România. Marius Dumitru, CEO-ul companiei de recrutare Agilion, a explicat că există o cerere semnificativă pentru sectorul construcțiilor, dar și pentru HoReCa.

Odinioară, exodul românilor către Italia a fost alimentat de cererea mare de pe piața muncii, în special în construcții, agricultură și HoReCa. Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), la 1 ianuarie 2024, în peninsulă trăiau 1.083.774 de români, fiind cea mai numeroasă comunitate străină din țară.

De altfel, mulți dintre ei au ales să își ducă familiile în această țară și au contribuit semnificativ la economia locală. Mai nou, italienii se arată tot mai deschiși să vină să muncească în România. Potrivit companiei de recrutare, cererea pentru forță de muncă în sectoare precum construcții sau HoReCa este tot mai mare.

România se confruntă cu un deficit de muncitori în anumite domenii, iar deschiderea italienilor de a lucra aici oferă o soluție pentru companiile care se confruntă cu această problemă.

În același timp, schimbarea poate influența și felul în care românii văd oportunitățile de angajare, spun cei din domeniu.

„Există cerere pentru zona de horeca și construcții. Procedura de recrutare se desfășoară rapid. După solicitarea făcută de angajator urmează selecția, interviul, iar a doua zi angajatul se urcă în avion și vine în țară”, ne-a spus Marius Dumitru.

Reprezentantul companiei de recrutare spune că italienii se bucură de salarii generoase în România.

„Nu au salarii mari în țara lor. Pe bucătarul lui Ronaldinho, care lucrează la Pitești în momentul acesta, l-am recrutat din Londra. Lucra la un restaurant unde avea 3.500 de lire salariu. Oferta din România a fost 2.500 de euro ca bucătar șef, cazare, masă și mașină de serviciu. După calculele lui, în prezent trimite în jur de 2.000 de euro acasă. În timp ce se afla în UK nu trimitea mai mult de 500 de lire”, a adăugat el.

Reprezentantul companiei de recrutare a explicat că un pizzar român cere între 7.000 și 9.000 de lei pe lună, în timp ce un pizzar italian câștigă aproximativ 1.700–2.000 de euro. Potrivit acestuia, italienii lucrează singuri, fără ajutor, și pot prepara între 350 și 400 de pizza.

„Un pizzar român solicită undeva la 7.000 sau chiar 9.000 de lei, un pizzar italian în jur de 1.700 sau 2.000 de euro. Nu are nevoie nici de ajutor, lucrează singur și face în jur de 350–400 de pizza. Inclusiv în Călărași avem un pizzar din Italia”, a continuat reprezentantul companiei de recrutare.

Pe lângă domeniul HoReCa, tot mai mulți angajatori din sectorul construcțiilor aleg să lucreze cu muncitori italieni. Aceștia nu doar că au parte de salarii competitive, dar primesc și cazare oferită de angajatori, ceea ce le reduce costurile de trai.

Muncitorii italieni sunt adesea recrutați pentru lucrări specializate, precum finisaje, montaj de travertin sau ceramică.

„În România vin și muncitori italieni care lucrează cu travertin și ceramică. Spre exemplu, în zona de nord a Capitalei, în Cosmopolis, sunt vreo 50 de muncitori italieni. Sunt de doi ani de zile în țară. Angajatorul le oferă cazare, salariul era undeva la 700 de euro, dar primesc bani și pe metrul păstrat lucrat”, ne-a mai spus Marius Dumitru.

Italienii apreciază stabilitatea pe care le-o oferă angajatorii din România, comparativ cu Italia, unde veniturile mari sunt limitate la anumite perioade ale anului. Un exemplu este un muncitor italian care și-a mutat întreaga familie în România.

„Explicația tuturor muncitorilor a fost că în Italia au de lucru pe perioada sezonului când sunt plătiți mai bine, dar în extra sezon nu au de lucru. Lucrează doar ocazional. Și atunci preferă stabilitate. În compania noastră avem un angajat din Italia care câștigă destul de bine și a ales să își relocheze și familia aici. A vândut tot ce avea în Sicilia și a ales să își cumpere un apartament în București”, a încheiat reprezentantul companiei de recrutare.