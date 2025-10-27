Șantaj la nivel înalt în Italia. Un grup de hackeri aduna informații compromițătoare despre politicieni și oameni de afaceri

Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de șantaj prin folosirea datelor instituțiilor din Italia intră în faza judiciară, scrie Politico.

15 inculpați urmează să își prezinte pozițiile în fața instanței din Milano, în legătură cu presupusa operare a unei rețele private care ar fi colectat ilegal informații confidențiale despre politicieni și oameni de afaceri, în scopuri de influență și șantaj.

Cazul, care a generat un val de îngrijorare la nivel guvernamental, se centrează pe platforma numită „Beyond”. Potrivit procurorilor, această platformă, găzduită de firma Equalize, ar fi agregat sute de mii de înregistrări din baze de date ale statului. De la tranzacții financiare semnalate la anchete penale pentru a crea dosare detaliate despre figuri publice de vârf. Printre ținte s-ar fi numărat fostul premier Matteo Renzi și președintele Senatului, Ignazio La Russa.

Potrivit anchetei, schema, prezentată clienților ca „intelligence corporativ”, ar fi fost un instrument de presiune. Interceptările poliției ar fi surprins un membru al rețelei lăudându-se că dosarele le ofereau puterea de a „face praf toată Italia”.

Firma Equalize a fost cofondată în 2019 de omul de afaceri Enrico Pazzali, figură influentă în cadrul Fondazione Fiera Milano, și de fostul comisar Carmine Gallo, un „superpolițist” cunoscut din dosare celebre ale anilor ’90, dar și pentru controverse legate de depășirea atribuțiilor. Gallo a decedat în martie 2025, în timpul investigației, procurorii dispunând teste toxicologice.

Pazzali ar fi asigurat relația cu clienții – bănci, companii industriale și case internaționale de avocatură – în timp ce un programator supranumit „Profesorul” ar fi coordonat zeci de specialiști în alimentarea bazei de date. Deși clienții au confirmat plăți pentru „verificări reputaționale”, aceștia neagă că ar fi știut de metodele ilicite.

Deși inculpații neagă acuzațiile, documentele anchetatorilor, inclusiv mii de pagini de interceptări și mandate de arestare obținute de presa internațională, dezvăluie un plan complex de exploatare a informațiilor.

La suprafață, Equalize se prezenta ca o firmă de „corporate intelligence”, vânzând expertiză în gestionarea riscurilor, fraudă și corupție. În realitate, procurorii acuză rețeaua că ar fi compilat dosare compromițătoare prin accesarea ilegală a telefoanelor, calculatoarelor și, cel mai grav, a bazelor de date de stat, inclusiv registre fiscale și condamnări penale. Informațiile obținute erau apoi folosite pentru a amenința victimele sau pentru a le discredita prin scurgeri către jurnaliști, transformând datele sensibile în monedă de schimb politică și economică.

Creierul operațiunii era Carmine Gallo, fostul comisar de poliție și cofondator al Equalize. Experiența sa de peste patru decenii în aplicarea legii, inclusiv rezolvarea cazurilor celebre precum asasinarea lui Maurizio Gucci, i-a oferit conexiuni unice. După pensionare, Gallo a luat cu el ilegal material de investigație — transcrieri, arbori genealogici ai mafiei și fișe de informații — pe care le fotografia în timpul pauzelor de cafea.

Această metodă i-a permis să-și valorifice rapid relațiile cu foști colegi din poliție și serviciile de informații, convingându-i să-i înlesnească căutări ilegale în bazele de date de stat. Pentru aceste „verificări de reputație”, firma Equalize percepea clienților, inclusiv entități de profil înalt precum Banca Mediolanum, taxe ce ajungeau până la 15.000 de euro.

În cele din urmă, rețeaua a decis să-și digitalizeze puterea. Sub coordonarea lui Samuele Calamucci, supranumit „Profesorul”, un expert în securitate cibernetică cu presupuse legături cu Agenția Națională de Securitate Cibernetică, o echipă de 30-40 de programatori (cunoscuți ca ragazzi – băieții) a construit platforma „Beyond”. Scopul era crearea unui „arhiva infinită” care să genereze automat dosarele, eliminând dependența de polițiștii corupți.

Pentru a o alimenta, echipa cumpăra date de pe dark web, exploata contracte guvernamentale de mentenanță IT și fura informații din baze de date de stat. Interceptările arată că planul final era să vândă accesul la această comoară de secrete, inclusiv informații despre petrecerile bunga-bunga ale lui Silvio Berlusconi, pe bază de abonament, către firme selectate, inclusiv case internaționale de avocatură și unele dintre cele mai mari companii de consultanță, tip Big Four.

Ancheta, demarată accidental în 2022, a dus în toamna lui 2024 la formularea acuzațiilor de constituire de grup infracțional, acces ilegal la sisteme informatice, corupție și încălcarea secretului profesional. Patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu, iar circa 60 audiate.

Deși inculpații neagă acuzațiile, susținând că au folosit exclusiv surse deschise sau operând cu o presupusă „aprobare tacită a unor structuri ale statului”, scandalul readuce în centrul dezbaterii vulnerabilitățile confidențialității în era digitală. Oficialii guvernamentali au avertizat că astfel de tentative de manipulare amenință reziliența instituțiilor democratice.

Dosarul, încă parțial secretizat, continuă să ridice întrebări despre eventuale legături cu serviciile de informații și despre amploarea reală a clienților. Procesul din Milano se anunță a fi un test esențial pentru statul de drept și protecția datelor în Italia, scrie Politico.