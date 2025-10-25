Cu ce salarii rămân cei mai bine plătiți bugetari din România, după tăierile de 30%

Trei instituții importante din România, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), vor scădea salariile angajaților cu 30%.

Măsura se aplică atât conducerii, cât și angajaților și membrilor Consiliilor de Administrație. În următorii doi ani, nu vor mai fi acordate prime sau bonusuri, iar unele posturi vor fi desființate. La Autoritatea de Supraveghere Financiară, unde lucrează peste 500 de persoane, cheltuielile de personal au depășit în 2024 suma de 32 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 2,7 milioane de euro pe lună.

Președintele instituției, Alexandru Petrescu, are în prezent un salariu de 12.000 de euro lunar, iar după reducerea prevăzută de lege va încasa 8.400 de euro. Vicepreședinții Sorin Mititelu și Daniel Armeanu vor trece de la peste 10.000 de euro pe lună la aproximativ 7.500 de euro, fără a mai primi bonusuri sau prime până în 2028.

ANCOM, Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații, care are peste 600 de angajați, va reduce veniturile și va face restructurări. Președintele Valeriu Zgonea câștigă aproximativ 13.000 de euro lunar, sumă care va scădea la 9.000 de euro, iar vicepreședintele Pavel Popescu va trece de la 10.000 la 7.000 de euro pe lună.

„ANCOM va aplica legea și va prezenta în termenul prevăzut de lege un raport în comisii și va transmite o notă de informare către Guvern”, a anunțat Cătălina Dragomir, director Relații Publice.

Cea mai bine plătită dintre instituțiile vizate este ANRE, unde cheltuielile de personal vor ajunge la 99 de milioane de lei până la finalul anului. Instituția are 310 angajați, iar venitul mediu net depășește 18.600 de lei.

Președintele George Niculescu câștigă 15.000 de euro lunar, însă după reducerea de 30% va rămâne cu 10.500 de euro. Vicepreședintele Gabriel Andronache va primi 9.000 de euro, față de 12.000 cât câștiga anterior. Reprezentanții ANRE nu au dorit să comenteze măsura.