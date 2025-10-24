Social

Domeniul care atrage tot mai mulți tineri. Nu au nevoie de studii de specialitate, iar salariile sunt generoase

Angajați. Sursa foto: Freepik
În ultimii ani, tot mai mulți tineri din România aleg să urmeze o carieră în industria jocurilor video, atrași de salariile competitive și de mediul de lucru relaxant. Printre cele mai populare poziții se numără cea de tester, rol esențial în dezvoltarea unui joc. Jobul nu necesită neapărat studii de specialitate, ci pasiune pentru jocuri și atenție la detalii.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a ajunge tester de jocuri video

Testerii au responsabilitatea de a evalua jocurile înainte de lansare, pentru a identifica orice probleme tehnice sau de design. Aceștia caută bug-uri, erori de performanță sau orice element care ar putea afecta experiența utilizatorului. Deși munca poate părea simplă, aceasta necesită o atenție deosebită la detalii, răbdare și pasiune pentru jocuri.

Un avantaj major al acestei meserii este flexibilitatea programului. Mulți testeri lucrează de acasă, folosind echipamentele personale sau pe cele puse la dispoziție de angajatori.

Game tester. Sursa foto: Freepik

Program flexibil

Dincolo de beneficiile financiare și de oportunitatea de a testa jocurile înainte de lansare, jobul de tester oferă și un grad ridicat de flexibilitate în programul de lucru.

Orele de lucru pot fi adaptate pentru a se potrivi stilului de viață al fiecăruia, fie că este vorba de studenți care își organizează timpul în funcție de cursuri, fie de persoane care îmbină mai multe proiecte sau hobby-uri.

Cât câștigă un tester de jocuri video

Salariile în domeniul testării jocurilor video sunt adesea peste media joburilor entry-level din alte industrii, ceea ce face acest domeniu atractiv pentru tinerii aflați la început de carieră. Conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutări, un tester de jocuri video poate câștiga între 3.500 și 8.000 de lei.

Industria jocurilor video este în continuă expansiune, iar cererea pentru specialiști care să asigure calitatea produselor este tot mai mare. Pentru tinerii români pasionați de jocuri și de tehnologie, a deveni tester nu mai este doar o modalitate de a câștiga bani, ci și o oportunitate reală de a face parte dintr-un domeniu în plină dezvoltare și recunoscut la nivel global.

Acest trend reflectă schimbările din piața muncii, unde pasiunile personale pot fi transformate în cariere profitabile, iar mediul digital oferă tot mai multe șanse de afirmare pentru cei creativi și atenți la detalii.

Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

