Ce salarii se câștigă în industria fast-food din România. Studenții, cei mai atrași de domeniu

Industria fast-food este atractivă pentru mulți tineri care fac primul pas în câmpul muncii, dar și studenții care își doresc un venit lunar. Salariile din acest domeniu variază însă în funcție de lanțul de restaurante, oraș și poziția ocupată. Potrivit anunțurilor de pe platformele de recrutare, un angajat la început de drum într-un fast-food poate câștiga între 3.500 și 5.000 de lei net lunar.

Persoanele cu experiență sau cu funcții de responsabil de tură pot ajunge la salarii de peste 5.500, în funcție de locație și de volumul de muncă. În marile orașe, unde costurile de trai sunt mai mari, unele lanțuri oferă salarii mai mari pentru a atrage și a păstra personalul.

Programul flexibil reprezintă atât un avantaj, cât și o provocare. Mulți angajați lucrează în ture, inclusiv în weekenduri și sărbători, ceea ce poate afecta echilibrul dintre viața profesională și cea personală. De asemenea, ritmul alert și cerința de a respecta regulile stricte impuse de lanțurile internaționale transformă această muncă într-una solicitantă.

Pe lângă salariu, multe restaurante oferă bonusuri de performanță, tichete de masă sau reduceri la produsele companiei. Aceste beneficii pot face diferența pentru angajații care rămân pe termen lung.

Conform anunțurilor publicate pe platforme de recrutare precum eJobs sau Bestjobs, un lucrător comercial la McDonald’s câștigă între 3000 și 3700 de lei lunar, în timp ce un responsabil ospitalitate poate ajunge la 3.900 de lei pe lună. În cazul unui manager angajat de aceeași companie, salariul este cuprins între 4.500 și 5000 de lei net.

La KFC, un manager de tură ajunge la un salariu de 4.900 de lei pe lună, potrivit unui anunț publicat recent de companie. El coordonează echipa, distribuie sarcinile și creează un mediu de lucru productiv, oferindu-le suport și feedback angajaților. Totodată, managerul de tură participă la instruirea personalului și la integrarea noilor angajați.

În plus, acesta gestionează aprovizionarea și stocurile, analizează calitatea produselor și face inventarul. De asemenea, persoana care ocupă acest post gestionează cererile și reclamațiile clienților.

În contextul actual al pieței muncii, lanțurile de fast-food se confruntă cu dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului, iar salariile reprezintă un factor cheie pentru motivarea angajaților. Astfel, tinerii care au doi sau trei ani de experiență în spate tind să se îndrepte către domenii în care salariile sunt mai mari.