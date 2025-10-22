Mii de locuri de muncă disponibile în România. Care sunt cele mai căutate domenii

Piața muncii din România continuă să fie în căutare de personal, iar datele oficiale arată un volum semnificativ de posturi vacante. În prezent, sunt aproape 32.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național, în timp ce rețeaua europeană EURES pune la dispoziția românilor posibilitatea de a se angaja și în alte state membre ale Uniunii Europene. În același timp, ANOFM își orientează strategia către formarea competențelor necesare pentru economia verde, aliniată obiectivelor de sustenabilitate.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că cele mai multe locuri de muncă sunt pentru conducători auto de transport rutier (2.084), urmați de curieri (1.835) și lucrători comerciali (1.683).

Alte posturi frecvente sunt pentru muncitori necalificați în construcții și finisaje (1.335), manipulanți marfă (1.322), agenți de securitate (1.202) și muncitori pentru asamblare piese (1.111). Angajatorii se adresează tuturor nivelurilor de pregătire: 2.306 locuri sunt pentru studii superioare, 6.287 pentru studii liceale sau postliceale, 7.247 pentru calificări profesionale, iar 16.237 pentru persoane fără studii sau cu studii primare.

Printre posturile calificate cele mai solicitate se află ingineri, economiști, medici, manageri, agenți de vânzări, sudori, lăcătuși mecanici și fierari betoniști.

Pentru cei interesați de un loc de muncă în afara țării, platforma EURES România afișează 142 de posturi disponibile în Spațiul Economic European. Cele mai multe oferte provin din Germania și Norvegia, câte 50 fiecare, urmate de Italia, Slovenia, Austria, Polonia, Suedia și Irlanda.

Germania recrutează sudori, operatori de stivuitor, electricieni și lucrători în industria cărnii, în timp ce Norvegia oferă locuri în domeniul pisciculturii. Italia are nevoie de șoferi de autobuz, iar Austria de operatori CNC, tehnicieni și strungari.

ANOFM pune accent pe calificarea în domenii orientate către sustenabilitate, în contextul tranziției către energie regenerabilă. La Oradea, AJOFM Bihor a organizat recent un târg dedicat acestui sector.

„Tranziția verde și tranziția digitală necesită dezvoltarea de competențe în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi, precum si dezvoltarea de aptitudini și competențe de rezolvare a problemelor pentru noile tehnologii. Competențele pentru tranziția verde, alături de recalificarea și perfecționarea forței de muncă sunt necesare în contextul trecerii la o economie modernă, circulară, incluzivă, rezilientă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.”, a declarat secretarul general al ANOFM, Marcel Dumitru-Miclău.

Peste 170 de programe de formare pentru specializări cu competențe verzi au fost deja desfășurate, la care au participat peste 2.300 de persoane, iar la nivel național urmează implementarea de module profesionale dedicate economiei verzi în fiecare județ.

ANOFM derulează programe care încurajează integrarea tinerilor în industriile ecologice și sprijină financiar angajații și angajatorii interesați de dobândirea sau dezvoltarea unor competențe verzi.

Subvențiile sunt acordate companiilor care angajează în sectoare prietenoase cu mediul, iar pentru angajați sunt disponibile cursuri de specializare cu finanțare publică.

Prin aceste măsuri, România își aliniază piața muncii la transformările economice globale, oferind atât stabilitate angajatorilor, cât și perspective noi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, fie în țară, fie în străinătate.