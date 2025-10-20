Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

O explozie fără incendiu a avut loc luni după-amiază la rafinăria Lukoil din Ploiești, aflată în prezent în revizie. „Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient”, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că explozia s-a produs pe amplasamentul unui operator economic de pe strada Mihai Bravu din Ploiești.

Potrivit instituției, un echipaj de terapie intensivă mobilă a intervenit pentru evaluarea, tratamentul și transportul unui bărbat de 57 de ani, conștient, care prezenta un traumatism cranio-facial și o leziune la piciorul stâng. Bărbatul rănit a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Actualitatea Prahoveană, suflul exploziei l-a aruncat pe muncitor la câțiva metri distanță.

Surse din rândul forțelor de intervenție au declarat pentru News.ro că deflagrația a avut loc în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil. Reprezentanții ISU Prahova au confirmat că operatorul economic are ca activitate producția și distribuția de produse petroliere.

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești este oprită complet timp de 45 de zile pentru o revizie, care include lucrări atât la instalațiile tehnologice, cât și la unitățile auxiliare. Revizia este programată pentru perioada 17 octombrie – 30 noiembrie.

La momentul respectiv, reprezentanții companiei au anunțat că, pe durata opririi și repornirii instalațiilor, locuitorii din Ploiești ar putea auzi zgomote mai puternice decât în mod normal.

„Această operaţiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranţă la echipamentele majore, realizarea inspecţiilor tehnice de detaliu şi efectuarea reparaţiilor şi a testelor obligatorii”, anunța compania, pe 16 octombrie.