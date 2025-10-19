Rusia pierde venituri importante din petrol şi gaze. Scădere de 21% în luna octombrie

Veniturile obținute de Rusia din exporturile de petrol și gaze ar putea scădea cu aproximativ 21% în luna octombrie, ajungând la aproximativ 950 de miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), această diminuare fiind pusă pe seama preţurilor mai scăzute și a aprecierii rublei față de principalele valute, potrivit estimărilor prezentate de Reuters.

Exporturile de petrol și gaze reprezintă baza financiară a statului rus, generând aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu, iar după declanșarea războiului din Ucraina, țările occidentale au introdus sancțiuni menite diminuării veniturilor din petrol şi gaze ale Rusiei”.

Previziunile indică o presiune tot mai mare asupra economiei ruse, în condițiile în care scăderea veniturilor din energie pune presiune pe buget și amplifică deficitul fiscal.

Conform calculelor Reuters, veniturile obținute din petrol și gaze ar urma să crească temporar în octombrie, pe baza plății impozitelor pe profit de către companii, însă pe ansamblul primelor zece luni ale anului se anticipează un recul de aproximativ 20,5%, până la 7.560 miliarde de ruble.

Ministerul de Finanțe a revizuit în scădere așteptările pentru anul 2025, coborând estimările de la 10.940 miliarde de ruble la 8.320 miliarde de ruble, ceea ce subliniază impactul economic al conflictului din Ucraina, în condițiile în care autoritățile de la Moscova au majorat semnificativ cheltuielile militare și de securitate după invazia din februarie 2022.

Proiecțiile pentru anul 2025 indică o creștere a producției globale de petrol până la 107,9 milioane de barili pe zi, impulsionată în special de statele din afara alianței OPEC+. În paralel, țările membre OPEC+ au anunțat că intenționează să majoreze gradual producția pentru a răspunde cererii de pe piață.

Potrivit raportului lunar al Agenției Internaționale a Energiei, „piaţa petrolului evoluează în diverse direcţii”, iar potențialul reducerii aprovizionării din cauza sancțiunilor impuse Rusiei și Iranului este contrabalansat de decizia OPEC+ de a crește livrările, ceea ce ar putea duce la un nou echilibru al pieței energetice. Instituția estimează pentru acest an o creștere a producției globale de 2,7 milioane de barili pe zi, până la 105,5 milioane de barili pe zi, peste prognoza anterioară de 2,5 milioane.

Agenția mai anticipează că aprovizionarea va continua să urce și în 2026, adăugând încă 2,1 milioane de barili pe zi, până la un total de 107,9 milioane de barili pe zi. În acest context geopolitic, președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor europeni că statele lor trebuie să înceteze importurile de petrol rusesc, susținând că aceste achiziții contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.