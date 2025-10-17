Nigel Farage îl critică pe Putin și cere măsuri mai dure contre Rusiei

Nigel Farage,liderul partidului populist britanic Reform UK, a declarat recent că Vladimir Putin este un „tip foarte rău”, marcând o schimbare semnificativă în tonul său față de Rusia.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției Bloomberg, în care Farage și-a exprimat frustrarea față de faptul că războiul din Ucraina nu s-a încheiat.

„Evident, Putin este un tip foarte rău”, a spus Farage. „Speram cu adevărat că [Donald] Trump l-ar aduce pe Putin la ordine, că s-ar putea ajunge la un fel de compromis, așa cum s-a realizat recent între Gaza și Israel. Clar, acest lucru nu se va întâmpla.”

De-a lungul timpului, Farage a fost criticat de rivalii săi politici din Regatul Unit pentru comentariile sale anterioare despre Rusia.

În timpul campaniei pentru alegerile generale de anul trecut, liderul Reform UK afirmase că Occidentul „l-a provocat” pe Putin să invadeze Ucraina, prin extinderea NATO către est.

În interviul recent, Farage a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi „slab” în politica externă:

„Evident, Putin nu este un om rațional. Ideea că aș fi moale în această privință este pur și simplu absurdă.”

Liderul Reform UK a subliniat necesitatea ca națiunile NATO să doboare avioanele Moscovei care intră în spațiul aerian aliat și a susținut folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini lupta Ucrainei împotriva armatei lui Putin.

Deși s-a arătat ezitant în ceea ce privește trimiterea trupelor britanice pe teren pentru a menține un armistițiu — măsură pe care premierul Keir Starmer a susținut-o prin ideea unei „coaliții de voință” pentru un eventual acord de pace în Ucraina.

Farage a menționat că ar lua în considerare desfășurarea unei forțe sub egida ONU, comparând posibilitatea cu abordarea adoptată în Coreea:

„Aș putea să pun o forță ONU, să mă gândesc la o abordare de tip coreean.”

Partidul Laburist, condus de Keir Starmer, a încercat să-l prezinte pe Farage ca fiind indulgent față de Rusia. Premierul britanic l-a acuzat anterior pe Farage că „îi lingușește pe Putin”.

Totuși, în contextul interviului Bloomberg, Farage a încercat să clarifice că poziția sa față de Rusia este fermă și că măsurile dure împotriva Moscovei sunt necesare pentru susținerea Ucrainei și protecția intereselor NATO.

Interviul vine într-un moment în care partidul Reform UK câștigă teren în sondaje, iar declarațiile liderului său sunt urmărite atent de publicul britanic și de analiștii politici.

Adoptarea unui ton mai dur față de Putin ar putea influența percepția alegătorilor și poziția partidului în viitoarele alegeri.

Farage a subliniat că politica externă trebuie să fie bazată pe realități și pe nevoia de protecție a aliaților:

„Nu există niciun dubiu că trebuie să fim pregătiți să acționăm împotriva încălcării spațiului aerian și să folosim resursele pe care le avem pentru a sprijini Ucraina în lupta sa.”

Această poziție ar putea influența dezbaterea politică britanică privind politica externă și implicarea în conflictul din Ucraina, în contextul creșterii popularității Reform UK.