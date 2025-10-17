Eliminarea unui opozant al lui Putin, oprită în ultimul moment, în Franța

Patru bărbați cu vârste între 26 și 38 de ani au fost arestați în Franța de către Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI), fiind suspectați că ar fi plănuit un atentat împotriva unui membru proeminent al opoziției ruse stabilit la Biarritz, potrivit Le Figaro.

Operațiunea a avut loc la începutul săptămânii, în urma unei anchete conduse de Parchetul Național Antiterorist (PNAT), care a confirmat că planul viza „eliminarea unui opozant cunoscut al regimului de la Moscova”.

Incidentul, petrecut pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Franța și Rusia, ridică noi semne de întrebare privind siguranța exilaților politici ruși din Europa Occidentală.

Potrivit autorităților franceze, cei patru suspecți au fost reținuți luni, 13 octombrie, în cadrul unei operațiuni coordonate de DGSI, după mai multe săptămâni de filaj.

„În timpul unei anchete preliminare deschise la 19 septembrie 2025, referitoare la un proiect de acțiune îndreptat împotriva unui opozant rus, au fost efectuate patru arestări”, a precizat Parchetul Național Antiterorist.

Surse apropiate anchetei au confirmat pentru publicațiile franceze că ar fi fost vorba despre o „tentativă de asasinat dejucată în ultimul moment”.

Suspecții ar fi efectuat „repere” în jurul locuinței țintei din Biarritz, semn că pregăteau o operațiune coordonată.

Cazul a atras imediat atenția presei europene, având în vedere tensiunile persistente dintre Rusia și statele occidentale și seria de atacuri suspecte asupra opozanților Kremlinului refugiați în afara granițelor.

Conform cotidianului Le Parisien, persoana vizată ar fi Vladimir Ossetchkine, un cunoscut militant rus care a denunțat abuzurile din sistemul penitenciar și a dezvăluit cazuri de tortură în Rusia.

Ossetchkine, fondator al organizației Gulagu.net, este considerat de presa occidentală „un simbol al rezistenței civice împotriva regimului de la Moscova”.

Contactat de jurnaliști, Parchetul Național Antiterorist nu a dorit să confirme identitatea persoanei vizate, invocând confidențialitatea anchetei. Totuși, o sursă apropiată investigației a declarat sub protecția anonimatului:

„Există indicii serioase că scopul era eliminarea fizică a unui opozant cunoscut, într-un context de război informațional și intimidare transnațională.”

Ministerul francez de Interne a subliniat că

„Franța nu va tolera activități de natură teroristă pe teritoriul său, indiferent de originea sau motivația celor implicați”.

Arestarea celor patru bărbați ar putea avea efecte semnificative asupra percepției globale privind securitatea membrilor opoziției ruse aflați în exil.

Experții consideră că episodul de la Biarritz confirmă persistența riscurilor pentru activiștii care au fugit din Rusia după invazia Ucrainei.

„Acest caz demonstrează că exilul nu înseamnă neapărat siguranță”, a declarat un analist politic francez. „Opoziția rusă este vizată nu doar prin mijloace diplomatice sau propagandistice, ci și prin acțiuni directe.”

Ancheta continuă sub coordonarea DGSI, iar suspecții riscă acuzații grave de asociere în scop terorist și tentativă de omor.

Franța reafirmă astfel că va colabora cu partenerii săi europeni pentru a preveni orice acțiune care amenință disidenții aflați sub protecția sa.