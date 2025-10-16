Donald Trump se va întâlni cu Putin în Ungaria. Vrea să pună capăt războiului „rușinos” cu Ucraina

Donald Trump a discutat joi cu președintele rus Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică descrisă drept „lungă” și „importantă”. Potrivit declarațiilor făcute ulterior, cei doi lideri au ajuns la un acord preliminar pentru o viitoare întâlnire la Budapesta, în Ungaria, cu scopul de a „vedea dacă putem pune capăt acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”, a anunțat președintele SUA într-o postare pe platforma Truth Social.

Trump a declarat că în urma discuției „s-au înregistrat progrese importante”, iar anunțul vine cu o zi înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Fostul președinte american a mai precizat că, drept urmare a dialogului cu Putin, vor fi organizate săptămâna viitoare discuții la nivel înalt între consilierii americani și ruși. Întâlnirea va fi coordonată de secretarul de stat Marco Rubio, urmând ca locul exact al reuniunii să fie stabilit ulterior. Trump a confirmat aceste detalii într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, în care a prezentat concluziile convorbirii sale cu liderul de la Kremlin.

Donald Trump a publicat un mesaj amplu după discuția telefonică avută cu Vladimir Putin, pe care a descris-o drept „foarte productivă”. Fostul președinte american a precizat că liderul de la Kremlin l-a felicitat pentru „marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu”, un obiectiv „visat de secole”.

„De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, a mai scris Trump.

În mesajul său, Trump a menționat și un gest de recunoștință al lui Putin față de soția sa, Melania, pentru „implicarea ei în problema copiilor”, afirmând că președintele rus „a fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua”. Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre perspectivele comerțului dintre Statele Unite și Rusia „după încheierea războiului cu Ucraina”, semn că dialogul a vizat și aspecte economice postconflict.

La finalul convorbirii, Trump a anunțat că „săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt”, condusă de secretarul de stat Marco Rubio. El a confirmat că o întrevedere directă cu Putin este planificată la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”. De asemenea, Trump a menționat că urmează să se întâlnească în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre „conversația mea cu președintele Putin și multe altele”.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski este așteptată să abordeze subiectul livrării de rachete americane Tomahawk către Ucraina, o decizie cu implicații strategice majore.

Trump a declarat recent că „s-ar putea să fie nevoit să discute mai întâi cu Rusia” înainte de a autoriza transferul acestor arme, lăsând să se înțeleagă că ar putea folosi amenințarea cu desfășurarea rachetelor ca instrument de negociere în relația cu Kremlinul.

Fostul președinte american a menționat anterior că i-ar fi transmis lui Zelenski posibilitatea unui ultimatum adresat lui Putin: „fie Rusia inițiază negocieri serioase de pace, fie Ucraina primește rachetele Tomahawk”.

În ultimele luni, tonul lui Trump față de Moscova s-a înăsprit, iar liderul american și-a exprimat tot mai des sprijinul pentru Kiev, subliniind eforturile Ucrainei de a rezista invaziei ruse începută în 2022.

Volodimir Zelenski urmează să-i prezinte vineri la Casa Albă lui Donald Trump o nouă strategie menită să amplifice presiunea asupra Rusiei, strategie ce include solicitarea de rachete Tomahawk pentru forțele ucrainene. Potrivit consilierului prezidențial Mihailo Podoliak, această abordare reprezintă „o strategie de creștere a costului războiului pentru agresor”. El a precizat pe platforma X că planul vizează extinderea capacităților militare ale Ucrainei prin „rachete de croazieră, producția comună de drone și apărare antiaeriană consolidată”.

Delegația ucraineană, condusă de Andrii Iermac și Iulia Sviridenko, se află deja la Washington pentru discuții pregătitoare înaintea întrevederii Trump-Zelenski. Potrivit lui Podoliak, obiectivul principal al Kievului este obținerea unor garanții clare privind cooperarea militară și tehnologică cu Statele Unite. El a subliniat că armele cerute de Ucraina ar putea permite „proiectarea puterii mult în interiorul inimii Rusiei”, o formulare ce sugerează o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii strategice ruse.

În plus, publicația Financial Times a dezvăluit că, încă din luna iulie, Washingtonul oferă Ucrainei sprijin în planificarea acestor operațiuni prin furnizarea de informații și asistență tehnică. Astfel, vizita lui Zelenski la Casa Albă ar putea marca o nouă etapă în cooperarea militară dintre cele două țări, orientată spre consolidarea capacității Ucrainei de a lovi ținte aflate adânc pe teritoriul rus.

Mihailo Podoliak a vorbit deschis despre importanța includerii rachetelor Tomahawk în sprijinul militar oferit Ucrainei, menționând că Donald Trump analizează posibilitatea de a le furniza. Liderul de la Kiev consideră că o astfel de mișcare ar putea „determina Rusia să negocieze și să accepte concesii pentru încheierea războiului”. Potrivit consilierului, „nu este vorba despre dacă ceva este sau nu posibil. Este vorba despre ceea ce este necesar”, a declarat el, explicând că aceste arme ar consolida poziția Ucrainei la masa tratativelor.

Podoliak a mai subliniat că Ucraina oferă „un acord just”, în care „Kievul reduce riscul pentru întregul Occident, Europa plătește pentru propria sa securitate, iar SUA beneficiază prin furnizarea de armament”.

El a făcut trimitere la programul PURL – „Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina” – prin care Washingtonul livrează arme și muniții finanțate de statele europene. Consilierul a precizat că Ucraina dorește ca în această listă să fie incluse și rachetele Tomahawk, considerate esențiale pentru descurajarea agresiunii ruse.

Vladimir Putin a lansat un nou avertisment către Statele Unite, susținând că trimiterea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar „afecta iremediabil relațiile ruso-americane”. Liderul de la Kremlin a argumentat că aceste arme, cerute de Kiev pentru a lovi în adâncul teritoriului rus, „nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistență americană”, sugerând astfel o implicare directă a Washingtonului în conflict.

Pe fondul acestor tensiuni, Donald Trump pare să-și fi schimbat radical poziția față de Moscova. Criticat anterior pentru „bunăvoință” față de Rusia, el s-a repoziționat clar de partea Ucrainei, după ce tentativele sale de mediere a păcii nu au avut succes. Dacă în trecut afirma că Ucraina ar trebui „să facă pace” deoarece nu are forța necesară pentru a-și recupera teritoriile, după recenta întâlnire cu Volodimir Zelenski, Trump a declarat că țara „poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia și chiar să meargă dincolo de acestea”.

În plus, fostul președinte american a îndemnat Kievul să acționeze rapid, profitând de „dificultățile economice ale Rusiei”, pe care a numit-o „un tigru de hârtie”. Totuși, el a subliniat că ofensiva Ucrainei trebuie sprijinită în principal de Uniunea Europeană, nu de Statele Unite. În opinia sa, europenii ar trebui „să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar și militar”, inclusiv prin achiziția de armament american, semnalând o schimbare de strategie în implicarea Washingtonului în conflictul ruso-ucrainean.