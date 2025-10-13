Melania Trump, mai mult decât o Primă Doamnă. Ce rol ar putea juca în Europa

Melania Trump a dezvăluit recent că, în contextul negocierilor aflate în desfășurare cu liderul de la Kremlin, opt copii afectați de războiul din Ucraina au fost reuniți cu familiile lor. Acțiunea marchează un pas semnificativ în eforturile sale de a sprijini victimele colaterale ale războiului. În acest context, profesorul emerit Anthony Glees de la Universitatea din Buckingham a declarat în exclusivitate pentru Express că Prima Doamnă a SUA ar putea juca „un rol important în negocierile de pace cu Vladimir Putin”.

Reamintim că în luna august, Melania Trump i-a adresat o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, solicitând încetarea conflictului din Ucraina. Mesajul a fost transmis prin soțul său, Donald Trump, în timpul unei întrevederi cu liderul rus în Alaska.

Ulterior, vorbind de la Casa Albă, fosta Primă Doamnă a declarat că, în urma unui răspuns scris din partea lui Putin, a fost stabilit un „canal deschis de comunicare”, concentrat pe protejarea copiilor afectați de război.

Profesorul Anthony Glees a apreciat gestul ca fiind o manifestare rară de „putere și influență” lucru neobișnuit în Administrația Trump. Expertul vine cu o perspectivă inedită, susținând că Europa ar avea de câștigat dacă ar valorifica influența Melaniei Trump, pe care a descris-o drept o posibilă „armă secretă”.

Într-o declarație oferită publicației Express, profesorul a afirmat că „Melania ar putea fi arma secretă a lui Trump în luptele sale cu Vladimir Putin”.

Profesorul Anthony Glees a subliniat că Prima Doamnă oferă administrației Trump „un plus de forță și curaj”, aspecte ce nu pot fi trecute cu vederea, mai ales în contextul echipei obediente de care fostul președinte s-a înconjurat în prezent.

„Ea aduce președinției Trump o forță și un curaj care nu ar trebui ignorate, având în vedere lingușitorii cu care s-a înconjurat Trump de data aceasta”.

Profesorul Anthony Glees, expert în politică și securitate, a lăudat-o pe Melania Trump pentru curajul său, remarcând că este una dintre puținele voci care „îndrăznesc să spună adevărul”.

Glees a subliniat că, în Europa, nu se acordă suficientă atenție Primei Doamne a SUA, deși aceasta are rădăcini europene. În opinia sa, a sosit timpul să să o cunoaștem mai bine. Ar putea fi, cine știe, să fie „arma secretă a Europei”.

„Cred că este una dintre puținele, foarte puținele, prime doamne care îndrăznește să spună adevărul puterii. Noi, cei din Europa, ar trebui să facem mult mai mult pentru a o cunoaște pe Melania. Este europeană ca și noi. Ar putea fi și arma noastră secretă”, a mai punctat Anthony Glees.

Reamintim că Melania Trump, originară din Slovenia, s-a născut la 26 aprilie 1970 în micul oraș Sevnica, situat la vremea respectivă pe teritoriul fostei Iugoslavii.

Anthony Glees este recunoscut ca expert, publicat la nivel național și internațional, în domeniul afacerilor europene, al relației britanico-germane și al problemelor de securitate și informații. Autor a numeroase cărți și studii academice în acest domeniu, este citat foarte frecvent în presa națională și internațională, cu apariții recente la Sky TV News, BBC News Channel, London Times, Sun, Daily Mail, Mail on Sunday, Daily Telegraph, Daily Express, Daily Star, New York Times, Xinhua/People's Daily, DeutschlandRadio, WDR și multe alte rețele.

Pe parcursul mandatelor soțului său la Casa Albă, Melania Trump a captat tot mai mult atenția publicului. Judi James, specialistă în interpretarea limbajului corpului, a analizat modul în care comportamentul primei doamne s-a schimbat între primul și al doilea mandat al lui Donald Trump.

Judi James a remarcat tranziția Melaniei de la o „prezență discretă” la una „foarte necesară în echipa lui Trump”, arătând clar că statutul său la Casa Albă este cu totul altul.

„Cel mai important indiciu despre nivelul real de putere și influență al Melaniei la Casa Albă în acest mandat este portretul pe care l-a făcut când a devenit Primă Doamnă pentru a doua oară. Prezintă o femeie care stă la capătul unei mese de ședințe, arătând ca un director general”.

Ținuta ei transmite un mesaj clar de autoritate și încredere în sine, specific lumii afacerilor. Imaginea pe care o proiectează ar putea-o plasa cu ușurință în locul soțului său din emisiunea „Ucenicul” și, totodată, sugerează că ar fi pregătită să ocupe chiar și funcția de președinte.

„Alegerea ținutei ei reflectă puterea în afaceri. Pare capabilă să preia rolul soțului ei în serialul „Ucenicul” și, de asemenea, capabilă să preia funcția de președinte”, a concluzionat Judi James.

Judi James este o specialistă recunoscută în comunicare și limbaj nonverbal, ale cărei analize sunt frecvent solicitate în media. De-a lungul carierei, a colaborat cu posturi importante precum BBC News, Sky News, GB News și CNN.