Trump: Jack Smith și DoJ al lui Biden, prinși când încercau să doboare Partidul Republican. „Mai grav decât Watergate”

Președintele american Donald Trump a declarat, după dezvăluirile cu privire la ascultările ilegale decise de fosta administrație democrată contra unor politicieni de rang înalt din Partidul Republican, că fostul „procuror special” Jack Smith și Departamentul de Justiție (DoJ) controlat de Joe Biden au încercat să-i doboare pe Republicani, dar au fost prinși. „Jack Smith și Departamentul de Justiție al lui Biden au spionat senatori republicani și cel puțin un congresman republican. Asta e o „chestie” foarte urâtă. Au încercat să doboare Partidul Republican și au fost prinși!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

Anterior, Donald Trump scrisese, tot pe Truth Social, că „Dementul Jack Smith a fost prins cu mâna în borcanul cu fursecuri. Un adevărat jegos!!!”

Reacțiile președintelui SUA vin după dezvăluirile care au arătat că „procurorul special” numit de fostul președinte Joe Biden la Departamentul de Justiție pentru a instrumenta dosarul cu privire la revolta din 6 ianuarie, a înregistrat ilegal o serie de politicieni din Partidul Republican.

Dezvăluirea a fost făcută de senatorul republican de Iowa Chuck Grassley și a fost confirmată de actualul director al FBI, Kash Patel, la Fox News. Un document, prezentat de Fox News, a dezvăluit că Jack Smith și echipa sa „Arctic Frost”, care investiga revolta din 6 ianuarie, ar fi urmărit apelurile telefonice ale senatorilor republicani Lindsey Graham din Carolina de Sud, Marsha Blackburn din Tennessee, Ron Johnson din Wisconsin, Josh Hawley din Missouri, Cynthia Lummis din Wyoming, Bill Hagerty din Tennessee, Dan Sullivan din Alaska, Tommy Tuberville din Alabama și reprezentantului republican Mike Kelly din Pennsylvania.

Documentul, descoperit de directorul FBI, Kash Patel, este intitulat „CAST Assistance” și este datat 27 septembrie 2023. „CAST” se referă la echipa de analiză celulară a FBI. Ca parte a anchetei „Arctic Frost” a administrației Biden, condusă de Smith, FBI a efectuat o „analiză preliminară a bilanțului” senatorilor și reprezentanților republicani din 2023

Jack Smith este și cel care a condus echipa Departamentului de Justiție care l-a acuzat pe Trump de 44 de infracțiuni în două rechizitorii separate, inclusiv cel legat de acuzațiile cu privire la documentele de la Mar-a-Lago și cazul de așa-zisă interferență rusă în alegerile din 2020.

Ancheta a fost lansată în aprilie 2022, iar Jack Smith a preluat-o mai târziu în acel an.

Senatorii republicani au declarat că nu aveau nicio idee despre ce motive avea FBI-ul să-i spioneze. Se crede că agenția a analizat înregistrări telefonice, cum ar fi cine a sunat pe cine și la ce oră, în loc să intercepteze efectiv apelurile.

Echipa directorului FBI, Kash Patel, a descoperit documentul după ce un angajat a încercat să obțină o recertificare pentru sistemul CAST al biroului și l-a citat ca exemplu al modului în care programul a fost utilizat în trecut, le-a declarat Ron Johnson reporterilor.

Senatorii republicani au anunțat un plan de a investiga acțiunile lui Jack Smith.

„Pe baza dovezilor de până acum, Arctic Frost și utilizarea armelor aferente de către forțele de ordine federale sub Biden au fost, probabil, mai grave decât Watergate”, a declarat Grassley într-un comunicat.

„Dacă nu se rostogolesc capete în acest oraș, nimic nu se schimbă”, le-a declarat Grassley reporterilor, potrivit The New York Post.

La începutul acestui an, denunțătorii au apărut primele acuzații conform cărora FBI a obținut date telefonice despre Trump și fostul vicepreședinte Mike Pence în cadrul anchetei „Arctic Frost”.

Iar luna trecută a fost dezvăluit faptul că FBI avea 92 de grupuri sau persoane legate de republicani, cum ar fi Turning Point USA, sub jurisdicția investigativă a „Arctic Frost”.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, echipa sa a examinat cu atenție oficialii DoJ care au fost implicați în anchetele privind alegerile din 2020 și revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. În august, oficialii au confirmat că Biroul Procurorului Special (OSC) a început o anchetă asupra lui Jack Smith.