Cine câștigă peste 100.000 de lei lunar la stat. Directorii cu salarii record

Clasamentul indemnizațiilor acordate în companiile de stat arată diferențe semnificative între instituții, cu sume care pornesc de la aproape 10.000 de lei și ajung la peste 70.000 de lei brut lunar. Potrivit bazelor de date publice analizate de HotNews în august 2025, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA se află pe primul loc, fiecare membru al Consiliului de Administrație primind 70.275 de lei brut, urmată de Compania Națională de Aeroporturi București, cu 69.000 de lei pe lună, și Monitorul Oficial, cu 47.000 de lei lunar.

Indemnizațiile pentru membrii Consiliilor de Administrație și Consiliilor de Supraveghere din primele 65 de entități publice încep de la echivalentul a 14.000 de euro brut lunar și nu scad sub pragul de 2.000 de euro.

La polul opus, Uzina Mecanică Mija apare cu 9.800 de lei brut pentru fiecare membru al CA. Aceste sume reprezintă baza de calcul, fără a include bonusurile și componentele variabile, care pot crește semnificativ veniturile finale.

Un exemplu concret este cel al directorului Autorității Aeronautice, care figurează cu o bază brută de 55.000 de lei pe lună. Instituția a raportat și componenta variabilă, ceea ce ridică venitul total la 110.000 de lei brut lunar. În majoritatea cazurilor, componentele variabile nu au fost raportate public.

Datele au fost colectate din baza Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Ele arată că anumite instituții, precum Registrul Auto Român și Antibiotice Iași, acordă membrilor CA aproximativ 30.000 de lei brut pe lună.

De asemenea, Loteria Română plătește 19.300 de lei pentru fiecare dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, depășind Nuclearelectrica, unde indemnizația este de 17.900 de lei pentru cei șapte membri ai CA.

În cazul directorilor generali, sectorul energiei domină clasamentul veniturilor brute lunare. Romgaz și Depogaz ocupă primele poziții, fiecare cu 85.000 de lei brut pe lună, urmate de Transgaz, cu 80.000 de lei, și Electrocentrale București (Elcen), cu 72.000 de lei.

Media veniturilor de bază ale directorilor din 125 de instituții raportate în baza AMEPIP este de 33.989 de lei pe lună, ceea ce indică faptul că jumătate dintre aceștia câștigă peste 6.500 de euro brut lunar.