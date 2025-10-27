Anchetă privind practicile neloiale ale supermarketurilor din România față de producătorii locali

Consiliul Concurenței a efectuat inspecții neanunțate la Metro, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland și Mega Image, în cadrul unei investigații privind posibile practici comerciale neloiale în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate.

Consiliul Concurenței a anunțat luni efectuarea unor inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail din România, care activează pe piața comercializării produselor alimentare, în special în segmentul lactatelor.

Potrivit comunicatului oficial, acțiunile vizează evaluarea modului în care marile rețele comerciale respectă prevederile Legii nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar.

Retailerii verificați de autoritatea de concurență sunt:

Metro Cash & Carry România SRL

Selgros Cash & Carry SRL

Auchan România SA

Carrefour România SA

Kaufland România SCS

Mega Image SRL

Aceste companii operează pe piața produselor de consum curent, majoritar alimentare, prin mai multe formate comerciale: cash & carry, hypermarket și supermarket.

Reprezentanții Consiliului Concurenței au precizat că inspecțiile fac parte dintr-o cercetare aprofundată care urmărește verificarea respectării regulilor de echilibru între comercianți și furnizorii de produse lactate.

„Aceste demersuri au fost inițiate în urma informațiilor obținute în cadrul studiului privind piața laptelui și a produselor lactate, aflat în derulare”, se arată în comunicatul instituției.

Indiciile preliminare diferă de la un retailer la altul, însă autoritatea a identificat mai multe posibile practici neloiale, printre care:

nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile, cum sunt lactatele;

impunerea unor termene de reziliere sau delistare mai scurte decât cele prevăzute de lege;

aplicarea cumulativă de remize și risturne ce pot depăși plafonul de 20% stabilit prin Legea nr. 81/2022;

întârzierea recepției și a documentelor de primire a produselor alimentare;

solicitarea de plăți suplimentare pentru listarea produselor la raft;

presiuni sau represalii comerciale asupra furnizorilor care nu acceptă clauze contractuale dezavantajoase.

Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar transpune Directiva (UE) 2019/633 și urmărește protejarea producătorilor și procesatorilor de alimente în raport cu puterea economică a marilor comercianți.

Actul normativ interzice practicile abuzive, cum ar fi întârzierea plăților pentru produsele perisabile, modificarea retroactivă a contractelor sau impunerea unor taxe pentru promovarea produselor, fără acordul scris al furnizorului.

Prin această lege, România s-a aliniat normelor europene, introducând sancțiuni clare pentru companiile care exercită presiuni comerciale asupra furnizorilor din agricultură și industria alimentară.

Instituția subliniază că inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și au scopul de a colecta informații și documente necesare clarificării situației.

„Efectuarea acestor inspecții nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, a transmis Consiliul Concurenței.

Verificările vizează activități interne, corespondență comercială și documente contractuale între retaileri și furnizorii de produse lactate, pentru a identifica eventuale clauze contrare principiilor concurenței loiale.

În funcție de concluziile anchetei, autoritatea de concurență va decide dacă există suficiente dovezi pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Dacă investigația va demonstra încălcarea legislației, companiile implicate pot fi sancționate cu amenzi de până la 600.000 de lei sau 1% din cifra de afaceri.

Pe lângă sancțiuni, Consiliul Concurenței poate dispune măsuri corective, inclusiv interzicerea practicilor neloiale și obligarea companiilor să revină la termeni contractuali echitabili în relația cu furnizorii.