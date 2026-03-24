Preluarea Carrefour România de către frații Pavăl, analizată la nivel guvernamental

Carrefour / sursa foto: Arhivă
Tranzacția prin care frații Pavăl intenționează să preia operațiunile Carrefour din România a ajuns în analiza autorităților, după ce a fost notificată oficial Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, aflată în coordonarea Cancelariei prim-ministrului.

Oficialii Cancelariei au confirmat că documentația privind această preluare a fost depusă și se află în curs de analiză, în vederea verificării respectării legislației privind investițiile.

„Tranzacția la care faceți referire a fost notificată Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe la data de 12 martie 2026”, au răspuns oficialii Cancelariei, la solicitarea Mediafax.

Evaluarea este realizată de specialiștii comisiei, care trebuie să stabilească dacă acordul respectă cadrul legal în vigoare. Totodată, tranzacția este analizată și de Consiliul Concurenței, iar finalizarea acesteia depinde de obținerea ambelor avize.

Frații Pavăl. Sursă foto: Captură video

Modificări legislative și impact asupra analizei

Reprezentanții Cancelariei au arătat că analiza se face în baza legislației existente la momentul notificării, înainte de modificările aduse ulterior.

Schimbările legislative au intrat în vigoare la o zi după depunerea notificării, printr-o ordonanță de urgență care a modificat inclusiv denumirea comisiei și pragul valoric pentru evaluarea investițiilor, majorându-l de la 2 la 5 milioane de euro.

 Carrefour negociază exclusiv cu frații Pavăl

Intenția de vânzare a operațiunilor din România a fost anunțată anterior de grupul Carrefour, care a precizat că negociază exclusiv cu Pavăl Holding pentru această tranzacție.

„Această operaţiune face parte din analiza strategică iniţiată de Carrefour la începutul anului 2025. Pavăl Holding este vehiculul de investiţii al familiei Pavăl, antreprenori români de top şi proprietarii Dedeman, liderul naţional în domeniul bricolajului şi una dintre cele mai mari poveşti de succes antreprenorial din ţară”, se arata în comunicatul grupului francez de acum aproape o lună și jumătate.

Valoarea estimată a tranzacției este de 823 de milioane de euro, iar Carrefour operează în România aproximativ 480 de magazine, cu vânzări anuale de circa 2,8 miliarde de euro.

Pentru finanțarea parțială a achiziției, Pavăl Holding ar urma să contracteze un împrumut de aproximativ 400 de milioane de euro, într-una dintre cele mai mari finanțări corporate din piața locală.

