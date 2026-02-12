Carrefour vinde operațiunile din România către Paval Holding, deținătorul Dedeman. Tranzacția, evaluată la 823 de milioane de euro

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat joi că își cedează filiala din România către Paval Holding, într-o tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro. Grupul francez, unul dintre cei mai importanți jucători din retailul alimentar la nivel global, operează pe piața locală aproximativ 460 de magazine în diverse formate și a raportat anul trecut vânzări de aproape 3 miliarde de euro, potrivit datelor publice.

De-a lungul procesului, mai multe entități și-au exprimat interesul pentru activele Carrefour din România, însă la final a rămas în cursă Dedeman. Valoarea estimată a tranzacției a fost plasată în intervalul 750–900 de milioane de euro.

În sectorul retailului, evaluările nu se fac, de regulă, pe baza EBITDA, așa cum se întâmplă în domenii precum producția, IT-ul sau energia, ci prin raportare la cifra de afaceri. Multiplii utilizați sunt influențați de factori precum volumul vânzărilor, tipologia magazinelor, segmentul de comerț și poziția în piață. În cazul Carrefour, care operează prin mai multe entități și formate, evaluarea poate fi realizată fie separat pentru fiecare structură, fie la pachet.

Carrefour a intrat în România în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket în cartierul Militari din București. Ulterior, compania s-a extins puternic pe segmentul hipermarketurilor, iar în 2007 a pătruns și pe piața supermarketurilor printr-o achiziție. Dezvoltarea a continuat atât prin deschideri de magazine noi, cât și prin preluări, cele mai importante fiind Artima, Cora și Billa.

În prezent, cea mai mare parte a veniturilor provine din hipermarketuri, unități de mari dimensiuni, cu zeci de mii de produse la raft. Totuși, într-un context în care preferințele consumatorilor se orientează tot mai mult către discounteri și magazine de proximitate, acest format este considerat că și-a pierdut din dinamism. Carrefour este activ și pe aceste segmente, dar nu dispune de același număr de unități ca unii dintre concurenți.

Portofoliul companiei include hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate, formate de tip discount și cash&carry, precum și comerț online. Singurul competitor de pe piața locală cu o structură similară este Auchan.

Pentru Dedeman, liderul pieței de bricolaj din România, controlat de frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, o astfel de achiziție ar însemna intrarea într-un sector complet nou, cel al comerțului alimentar.

Surse din piață indicau la finalul anului 2025 că Paval Holding ar putea prelua inclusiv componenta imobiliară a operațiunilor, având în vedere că unele hipermarketuri sunt deținute în proprietate de Carrefour. Ulterior, ar urma să fie încheiat un acord cu grupul francez pentru operarea sub același brand. Carrefour a utilizat în trecut și utilizează în continuare modelul de franciză pe anumite piețe.

Carrefour, cu o cifră de afaceri anuală de peste 85 de miliarde de euro, este prezent în aproximativ 40 de țări, însă desfășoară operațiuni directe doar în șapte: Franța, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia și Argentina.