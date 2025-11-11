Cum s-ar schimba piața de retail modern prin vânzarea Carrefour. Frații Pavăl, Auchan și Froo (Zabka) ar vrea să cumpere

După ce vestea cu privire la intenția companiei mamă din Franța de a vinde rețaua de magazine Carrefour din România a surprins publicul, vestea despre intenția celor mai bogați români, frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, de a achiziționa operațiunile locale ale retailerului francez a mărit interesul pentru această afacere.

Totul a pornit atunci când presa franceză a scris despre faptul că grupul francez Carrefour a mandatat banca BNP Paribas pentru a testa interesul investitorilor cu privire la vânzarea operațiunilor din România. Informația venea după ce retailerul francez și-a anunțat, în vara acestui an, ieșirea completă de pe piața italiană. De asemenea, este posibil ca Carrefour să iasă și de pe piețele din Polonia și Argentina.

Rețeaua Carrefour din România avea, la sfârșitul lunii septembrie, 458 de magazine, dintre care 55 hipermarketuri, 188 supermarketuri, 187 magazine de proximitate și 28 de magazine de tip soft discount.

Grupul francez Carrefour a raportat vânzări consolidate de 22,6 miliarde de euro în al treilea trimestru al acestui an, în creștere cu 2,1% în termeni comparabili față de același trimestru din 2024. După primele nouă luni, vânzările grupului au crescut cu 3,3%, la 67,2 miliarde de euro.

Mai ales că posibila vânzare a operațiunilor din România ale Carrefour a venit la destul de puțin timp după ce grupul francez achiziționase un alt retailer, tot din Franța, anume Cora.

Și într-o piață în care a avut loc, anul acesta, o altă achiziție de primă mărime, prin cumpărarea rețelei de magazine „Profi” de la Profi Rom Food de la fondul de investiții MidEuropa, de către grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image și Shop&Go. O afacere atât de mare încât Consiliul Concurenței a obligat Ahold Delhaize să vândă 82 de unităţi Profi şi cinci magazine Mega Image către altcineva, cumpărător fiind retailerul român Anabella.

Potrivit celor mai recente estimări, piața românească de retail modern a realizat, în 2024, o cifră de afaceri de circa 150 de miliarde de lei (aproximativ 30 de miliarde de euro).

Și contextul economic și politic este important, întrucât România se confruntă cu o criză a deficitelor gemene, cel bugetar și cel de cont curent, după masivele creșterile succesive de salarii pentru bugetari, peste potențialul de producție al țării , ceea ce a dus și la importuri în creștere. Și, peste toate, a venit și decizia de a impune companiilor mari, printre care și cele de retail, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).

Până în cursul zilei de luni, își anunțaseră intenția de a achiziționa operațiunile din România ale Carrefour două entități, una fiind grupul francez Auchan, cealaltă grupul polonez Zabka, deținător al brandului Froo.

Fondat în 1961, Grupul Auchan, cu sediul în Croix/Lille, Franța, are operațiuni de tip hipermarket, supermarket, magazine de proximitate, magazine online și drivethru în peste 12 țări, printre care Spania, Portugalia, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Senegal și Coasta de Azur.

În România, Auchan are 440 de magazine, dintre care 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom și 3 magazine în franciză. Cifra de afaceri în 2024 a fost de peste 7,7 miliarde de lei.

Compania Zabka, din Polonia, operează în România rețeaua Froo și are peste 120 de magazine, în principal în București, dar și în alte orașe. Lanțul polonez a ajuns la această cifră într-un an de la intrarea pe piața românească. La nivel internațional, Grupul Zabka are o cifră de afaceri de peste 6,2 miliarde de dolari și peste 11.000 de magazine în Polonia.

Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl sunt proprietarii rețelei de magazine de bricolaj, materiale de construcții și DIY Dedeman. Și cei mai bogați români, după unele estimări. Averea cumulată a fraților Dragoș și Adrian Pavăl a fost estimată la peste 17 miliarde lei, în 2024

Rețeaua Dedeman operează în prezent 62 de magazine în toată țara și oferă peste 60.000 de produse în magazine și mai mult de 85.000 pe site și aplicație. Lanțul de magazine este un exemplu de succes al companiilor cu capital 100% românesc, reușind să țină piept multinaționalelor din Occident precum Bricostore, BauMax, Praktiker, OBI sau Hornbach.

Mai mult, frații Pavăl au cumpărat, în acest an, Praktiker Hellas, o reţea de magazine de bricolaj cu 700 de angajaţi din Grecia, pentru o sump de peste 130 de milioane de euro.

Dacă concetățenii de la Auchan vor reuși să cumpere rețeaua Carrefour din România, vom avea de-a face cu „business as usual”, pentru că ambele rețele sunt deja prezente pe piața din România și cleinții sunt obișnuiți cu cele două branduri. Dar s-ar putea, ca și în cazul afacerii Profi - Ahold Delhaize, să vedem intervenții ale Consiliului Concurenței.

Cumpărarea operațiunilor Carrefour din România de către grupul polonez Zabka ar fi însă mult mai interesantă, pentru că am vedea o trecere de la magazine de proximitate, multe în franciză, către operarea unei rețele mult mai mari, cu multe hipermarketuri și supermarketuri, ceea ce, potrivit specialiștilor, impune schimbări dramatice în interiorul unei companii, de la cele de personal la cele de logistică.

Și mai interesantă ar fi însă trecerea fraților Pavăl de la afacerile cu materiale de contrucții și bricolaj spre retailul generalist. Din ce se știe în piață, banii nu ar fi o problemă, mai ales că pentru astfel de achiziții de mari dimensiuni se poate apela la credite sindicalizate de la bănci sau la finanțări de la fonsuri de investiții. Rămâne însă de văzut dacă cei doi oameni de afaceri români și echipele lor vor reuși să replice modelul de succes de la produsele de bricolaj și contrucții la cele de larg consum.