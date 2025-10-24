Carrefour ar putea pleca din România. Cutremur în comerțul românesc

Grupul francez Carrefour analizează vânzarea afacerilor din România, după o încetinire semnificativă a vânzărilor pe piața locală. Retailerul a mandatat banca BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători, în contextul unei retrageri mai ample din Europa de Est, notează Retaildetail.eu

Gigantul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din lume, analizează posibilitatea vânzării operațiunilor din România, potrivit presei economice franceze.

Decizia vine la scurt timp după ce grupul a raportat o încetinire puternică a vânzărilor pe piața locală, afectată de măsurile de austeritate și de scăderea încrederii consumatorilor.

Conform surselor citate de publicațiile economice din Franța, Carrefour a mandatat banca BNP Paribas pentru a evalua interesul potențialilor cumpărători și a explora posibile opțiuni de vânzare.

Această mișcare face parte dintr-un proces global de restructurare și optimizare a portofoliului, care vizează retragerea din mai multe piețe cu performanțe sub așteptări.

În România, Carrefour a înregistrat în primele nouă luni ale anului vânzări de 2,29 miliarde de euro, în creștere cu doar 1,9% față de perioada similară din 2024, potrivit raportului financiar al grupului.

Ritmul de creștere s-a redus drastic în trimestrul al treilea, când vânzările au urcat cu doar 0,2%, iar vânzările organice au scăzut cu 0,5%, semnalând o stagnare pe piața locală.

Conducerea Carrefour a explicat că măsurile de austeritate introduse de Guvernul României în vara acestui an au avut un impact direct asupra consumului.

„Măsurile de austeritate au afectat încrederea consumatorilor, reducând frecvența cumpărăturilor și valoarea coșului mediu”, se arată în raportul companiei.

În același timp, competiția tot mai intensă din segmentul retailului alimentar — dominat de jucători precum Kaufland, Lidl și Profi — a accentuat presiunea asupra marjelor.

Potrivit surselor din piața internațională de retail, Carrefour a desemnat banca de investiții BNP Paribas pentru a analiza interesul potențialilor cumpărători. Același demers l-a făcut și când a cedat lanțul de magazine din Italia.

Mandatul include evaluarea activelor, identificarea investitorilor strategici și analiza scenariilor posibile — de la vânzarea integrală a rețelei până la asocierea cu un partener local sau regional.

Deși grupul francez nu a făcut încă un anunț public oficial privind retragerea din România, surse apropiate negocierilor au declarat că această decizie este „în fază avansată de analiză”, fiind parte a strategiei de simplificare a portofoliului global.

Decizia privind România se înscrie într-o strategie amplă de revizuire a activităților internaționale. Carrefour a anunțat deja că își vinde operațiunile din Italia, pregătește retragerea din Polonia și Argentina, și explorează noi formule de parteneriat în alte piețe.

În Italia, grupul francez a vândut în 2025 o rețea de 1.200 de magazine, dintre care 900 în franciză, către grupul New-Princes, într-o tranzacție evaluată de presa franceză la peste un miliard de euro.

Pentru Polonia, JP Morgan a fost mandatat să gestioneze procesul de vânzare, iar pentru Argentina, Deutsche Bank coordonează dosarul.

„Am decis să efectuăm o analiză strategică completă, fără niciun tabu. Vor exista activități sau formate pe care vom decide fie să le vindem, fie să ne asociem. Vom fi foarte activi în lunile următoare”, declara în luna mai Alexandre Bompard, directorul general al Carrefour, într-un interviu pentru presa franceză.

La nivel regional, performanțele grupului în Europa Centrală și de Est au fost mixte.

În Polonia, vânzările au scăzut cu 1,2%, în timp ce în România creșterea modestă de 1,9% a fost sub media grupului. Alte piețe, precum Spania și Franța, au rămas stabile, dar și acolo consumul a fost temperat de inflație și de încetinirea economiei.

Economiștii notează că România a fost una dintre cele mai afectate țări din regiune de măsurile fiscale introduse în 2025, care au redus puterea de cumpărare și au determinat companiile multinaționale din retail să-și reevalueze strategiile.

Carrefour operează în România o rețea vastă, care include hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate Express, precum și platforma de comerț online Carrefour.ro.

Potrivit datelor publice, grupul are peste 400 de magazine la nivel național și aproximativ 17.000 de angajați.

În ultimii ani, compania a investit în modernizarea rețelei și în extinderea formatelor mici, de proximitate, dar a renunțat treptat la extinderea agresivă a hipermarketurilor, un segment care și-a atins maturitatea.