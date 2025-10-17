Social

Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume

Comentează știrea
Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume
Din cuprinsul articolului

Produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL este retras de la vânzare de Carrefour, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Motivul rechemării: principiul precauţiei - suspiciune de prezenţă a unui corp străin”, a mai anunțat instituția.

Carrefour a retras un produs de la vânzare

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Piteşti SRL, Carrefour România SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului: Fasole cu cârnaţi Maestro. Motivul rechemării: principiul precauţiei - suspiciune de prezenţă a unui corp străin”, a anunțat ANSVSA.

Produsul retras: 350 de grame, brand Maestro, cod EAN 5941259016532, lot 250919 și data durabilității minimale 18 noiembrie 2025.

Cumpărătorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Aceștia îl pot distruge sau returna în magazinele Carrefour, unde vor primi contravaloarea fără a fi nevoie de bonul fiscal.

Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update
Fasole cu cârnați Maestro - retras de la vânzare

Fasole cu cârnați Maestro - retras de la vânzare. Sursa foto: Facebook/Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Un al produs, retras săptămâna trecută

Reamintim că, la finalul săptămânii trecute, un sortiment de lasagna vegan a fost retras din magazine Carrefour din cauza prezenței unui alergen care nu era menționat pe etichetă.

Produsul era Lasagna Bolognese Vegan, 400 de grame, marca Come a Casa, lot 5413848277247 3012140, cu termen de valabilitate 17 octombrie 2025, distribuit de La Castellane Distribution SRL.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour”, anunța ANSVSA săptămâna trecută.

Retragerile de produse, frecvente

În România, respectarea normelor de siguranță alimentară este monitorizată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Producătorii și distribuitorii sunt obligați să indice clar pe etichete toți alergenii cunoscuți, iar nerespectarea acestei reguli poate duce la retragerea imediată a produselor din vânzare pentru a proteja sănătatea consumatorilor.

Retragerile de produse sunt frecvente și afectează adesea marile lanțuri de supermarketuri. Procedurile de returnare și rambursare sunt măsuri standard de protecție a consumatorilor, care ajută persoanele alergice să evite riscurile și să își recupereze contravaloarea produsului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
20:08 - Avocatul care și-a pregătit apărarea cu AI, o strategie care l-a costat scump
20:00 - Explozia din Rahova. Distrigaz Sud: Robinetul de branșament sigilat nu a fost afectat de explozie
19:53 - Ce produse cosmetice folosește Meghan Markle și cât costă
19:45 - Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu...
19:37 - Elon Musk ar putea conduce „Clubul trilionarilor” care va dicta viitorul lumii

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale