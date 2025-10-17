Produs retras de la vânzare din magazinele Carrefour. Cumpărătorii, sfătuiți să nu îl consume

Produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL este retras de la vânzare de Carrefour, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Motivul rechemării: principiul precauţiei - suspiciune de prezenţă a unui corp străin”, a mai anunțat instituția.

Produsul retras: 350 de grame, brand Maestro, cod EAN 5941259016532, lot 250919 și data durabilității minimale 18 noiembrie 2025.

Cumpărătorii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume. Aceștia îl pot distruge sau returna în magazinele Carrefour, unde vor primi contravaloarea fără a fi nevoie de bonul fiscal.

Reamintim că, la finalul săptămânii trecute, un sortiment de lasagna vegan a fost retras din magazine Carrefour din cauza prezenței unui alergen care nu era menționat pe etichetă.

Produsul era Lasagna Bolognese Vegan, 400 de grame, marca Come a Casa, lot 5413848277247 3012140, cu termen de valabilitate 17 octombrie 2025, distribuit de La Castellane Distribution SRL.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour”, anunța ANSVSA săptămâna trecută.

În România, respectarea normelor de siguranță alimentară este monitorizată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Producătorii și distribuitorii sunt obligați să indice clar pe etichete toți alergenii cunoscuți, iar nerespectarea acestei reguli poate duce la retragerea imediată a produselor din vânzare pentru a proteja sănătatea consumatorilor.

Retragerile de produse sunt frecvente și afectează adesea marile lanțuri de supermarketuri. Procedurile de returnare și rambursare sunt măsuri standard de protecție a consumatorilor, care ajută persoanele alergice să evite riscurile și să își recupereze contravaloarea produsului.