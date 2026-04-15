Destrămări în „Alternativa”. Proiectul politic asociat lui Ion Ceban și Kremlinul pierde coeziune în Parlament

Din cuprinsul articolului Reacția MAN: solicitare de demisie din Parlament

Republica Moldova. Blocul politic Blocul Alternativa se confruntă cu o nouă ruptură, după ce președintele Congresului Civic, Mark Tkaciuc, a anunțat că părăsește fracțiunea parlamentară a alianței. Decizia vine pe fondul disensiunilor interne generate de retragerea Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din bloc, dar menținerea sa în cadrul fracțiunii parlamentare.

Mark Tkaciuc a declarat că atât el, cât și colegii săi din Congresul Civic nu mai văd sensul existenței actualei structuri parlamentare.

„Nici eu, nici colegii mei din „Congresul Civic” nu înțelegem sensul existenței unei astfel de fracțiuni parlamentare, în care participanții săi declară cu voce tare că „nu mai poartă responsabilitate pentru acțiunile și declarațiile colegilor din cadrul alianței”. Și, în același timp, rămân împreună”, a afirmat Tkaciuc.

El a subliniat că o fracțiune parlamentară trebuie să se bazeze pe unitate de viziune și responsabilitate comună.

„Întotdeauna și peste tot, fracțiunile parlamentare au fost create și sunt create pentru a uni politicieni cu viziuni politice comune, pentru a susține împreună aceste viziuni sau, cel puțin, tot ceea ce a fost promis împreună alegătorilor în alegeri. Există viziuni comune, există obiective și o strategie comună, există o responsabilitate comună pentru fiecare cuvânt rostit, pentru fiecare promisiune electorală, atunci există o fracțiune. Nu există toate acestea? Atunci nu există fracțiune”, a declarat liderul Congresului Civic.

Tkaciuc a precizat că, în acest context, formațiunea sa se retrage din fracțiunea parlamentară a Blocului „Alternativa”.

„Aceasta este singura modalitate moral acceptabilă de a răspunde onest și deschis pentru toate declarațiile sale, pentru toate acțiunile sale trecute și viitoare, pentru toate promisiunile incluse în programul electoral”, a conchis acesta.

Acum cinci zile, președintele MAN, Ion Ceban, a anunțat că se retrage din bloc. Primarul de Chişinău nu a comunicat motivul deciziei, însă a dat de înţeles că ar exista anumite neînţelegeri cu liderii partidelor ajunşi în Parlament pe lista blocului Alternativa.

În reacție, purtătoarea de cuvânt a Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Natalia Ixari, a sugerat că Mark Tkaciuc ar trebui să renunțe la mandatul de deputat.

„Mark Tkaciuc, poate depuneți mandatul de deputat, dacă este atât de complicat? Va fi și în conformitate cu principiile morale. Ar fi corect și oamenii ar aprecia!”, a scris Ixari pe rețelele sociale.

Blocul „Alternativa” a fost creat la 31 ianuarie 2025 de către Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuc. După alegerile din 28 septembrie, blocul a obținut opt mandate în Parlament, însă în ultimele săptămâni au apărut tensiuni interne.

În prezent, fracțiunea Blocului „Alternativa” este formată din șapte deputați, inclusiv reprezentanți ai MAN, PDCM și membri independenți politici.

Printre aceștia se regăsesc Gaik Vartanean, Olga Ursu, Angela Cutasevici, Ion Chicu, Liliana Iaconi, Alexandr Stoianoglo și Gabriela Cuneva.