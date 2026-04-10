„Calul troian” al Kremlinului s-a spart în Parlamentul de la Chişinău. Cine a părăsit „Alternativa”

Republica Moldova. Partidul Mișcarea Alternativa Națională, condusă de primarul de Chişinău, Ion Ceban, se retrage din Blocul Alternativa.

Anunţul a fost făcut de Ceban pe reţele de socializare. Edilul a precizat însă că formaţiunea sa nu se retrage din fracţiunea parlamentară din care fac parte fostul premier Ion Chicu, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo şi fosta eminenţă cenuşie a Paridului comunist, condus de Vladimir Voronin, Mark Tkaciuc.

Retragerea deputaţilor MAN din fracţiunea parlamentară a Blocului Alternativa, care deşine cinci mandate în Parlament, ar destrăma fracţiunea şi ar face imposibilă formarea unor fracţiuni parlamentare noi.

Primarul de Chişinău nu a comunicat motivul deciziei, însă a dat de înţeles că ar exista anumite neînţelegeri cu liderii partidelor ajunşi în Parlament pe lista blocului Alternativa.

Deputații MAN se vor conduce în activitatea lor, dar și se vor expune, conform deciziilor luate strict cu colegii din cadrul MAN și nu răspund pentru activitatea și declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidelor”, a declarat Ceban.

Edilul de Chişinăa precizat că în continuare, partidul se va conduce de obiectivele formulate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și se va disocia „de orice acțiune, declarații care contravin intereselor oamenilor, țărilor și cursului de integrare”.

La sfârşitul lunii ianuarie a anului 2025, patru lideri politici din blocul, care până nu demult cochetase deschis cu Moscova şi au făcut parte din anturajul fostului preşedinte Igor Dodon, s-au unit în blocul electoral Alternativa.

Este vorba despre fostul premier în perioada preşedenţiei lui Igor Dodon, Ion Chicu, fostul procuror general şi candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, promovat deasemenea de fruntaşul socialist, prietenul mai vechi al fostului preşedinte – primarul Ion Ceban, şi fosta eminenţă cenuşie a Partidului Comuniştilor, Mark Tkaciuk.

Ei susțineau că formațiunea va pleda pentru integrare europeană, va promova limba română și condamnă războiul din Ucraina. Precizăm că Mark Tkaciuk este vorbitor de limbă rusă.

Deşi cei patru susţin că vor promova limba română şi integrarea europeană, analiştii politici de la Chişinău declarau că este o alianţă periculoasă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Experţii nu exclud că acest bloc ar fi pus la cale de strategii de la Moscova, reprezentând „calul troian al Kremlinului”.