Un gadget Amazon schimbă modul în care urmărești filmele în vacanță. Fire TV Stick HD vine cu Alexa+ și o interfață complet redesenată

Amazon a anunțat lansarea unui nou dispozitiv de streaming, Fire TV Stick HD, conceput pentru a oferi o experiență rapidă și portabilă de divertisment, atât acasă, cât și în deplasare, integrând în același timp noua interfață Fire TV și asistentul inteligent Alexa+, potrivit aboutamazon.com.

Fire TV Stick HD este prezentat de companie drept cel mai subțire și compact model din gama sa de dispozitive de streaming. Potrivit anunțului oficial, noul stick este „mai mic ca volum și lățime decât generațiile anterioare”, fiind optimizat pentru alimentare directă prin portul USB al televizorului, ceea ce elimină necesitatea unui adaptor separat în multe cazuri.

În ceea ce privește performanța, Amazon susține că dispozitivul este cu peste 30% mai rapid decât modelul HD anterior, ceea ce se traduce prin timpi mai reduși de pornire și deschidere a aplicațiilor. De asemenea, include suport pentru Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.3, tehnologii care contribuie la o conexiune mai stabilă și mai rapidă.

Una dintre principalele noutăți este integrarea Alexa+, versiunea bazată pe inteligență artificială generativă a asistentului vocal Amazon. Aceasta permite utilizatorilor să interacționeze mai natural cu dispozitivul și să primească recomandări personalizate.

De exemplu, utilizatorii pot descrie o anumită scenă dintr-un film, iar sistemul poate sări direct la acel moment în platforma Prime Video. În plus, Alexa+ poate oferi informații despre actori, poate sugera seriale sau filme și poate controla dispozitive smart home, precum iluminatul.

Amazon subliniază că Alexa+ va fi disponibilă inițial pe acest dispozitiv în Statele Unite, Canada și Regatul Unit.

Fire TV Stick HD vine cu o interfață actualizată, lansată anterior în 2026, care pune accent pe viteză și organizare. Meniul este structurat pe categorii clare, precum filme, seriale, conținut live, sport și știri, pentru a facilita accesul rapid la conținut.

În Japonia, experiența Fire TV va include și un hub dedicat anime-ului, care centralizează conținutul disponibil din mai multe aplicații.

Un alt element central al noului produs este portabilitatea. Dispozitivul este cu aproximativ 30% mai îngust decât generația anterioară și poate fi transportat ușor într-un bagaj de mână sau chiar într-un buzunar.

Funcția „Direct Power” permite alimentarea prin portul USB al televizorului, iar în lipsa acestuia, stick-ul poate fi alimentat și prin cablu USB-C conectat la priză. Această flexibilitate îl face potrivit pentru utilizare în hoteluri sau alte locații temporare.

Amazon continuă să dezvolte funcții de accesibilitate pentru Fire TV, inclusiv Dialogue Boost, descrieri audio și text cu contrast ridicat. În lunile următoare, compania va introduce și o funcție numită Adaptive Display, care ajustează dimensiunea textului și a meniurilor pentru o vizibilitate mai bună.

Prin lansarea Fire TV Stick HD, Amazon urmărește să combine portabilitatea cu performanța și integrarea inteligenței artificiale într-un dispozitiv accesibil. Noul produs reflectă tendința tot mai accentuată de personalizare a experienței de divertisment și de integrare a funcțiilor smart într-un ecosistem unificat, adaptat atât utilizării acasă, cât și în deplasare.