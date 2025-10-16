Polonia tot mai dependentă de marile lanțuri străine. Piața alimentară este controlată

Fermierii din Polonia readuc în prim-plan conflictul privind distribuția profiturilor în lanțul alimentar, după ce ministrul Agriculturii, Stefan Krajewski, a acuzat marile lanțuri internaționale de magazine și corporațiile agroalimentare de abuz de putere asupra producătorilor locali.

„Piața alimentară din Polonia este controlată, în proporție mare, de lanțuri de retail cu capital străin. Consecința este că prețurile din magazine ajung să fie de cinci-șase ori mai mari decât cele primite de fermieri”, a declarat ministrul pentru presa națională.

Krajewski a cerut Autorității pentru Concurență (UOKiK) să investigheze presupusele înțelegeri ilegale între marii retaileri. „Această piață nu funcționează corect; este un monopol”, a spus el.

Fermierii polonezi, recunoscuți pentru influența lor electorală, pun tot mai multă presiune pe guvernul condus de Donald Tusk, mai ales după eșecul din alegerile din vară. Mulți dintre aceștia s-au alăturat recent unei manifestații a opoziției, care a protestat față de acordul UE–Mercosur și față de politicile privind imigrația.

Ministrul încearcă acum să găsească un echilibru între revendicările agricultorilor și realitățile economice. „Suntem parte din piața unică europeană, nu mai trăim ca înainte de 1989, într-o economie centralizată”, a explicat Krajewski.

El a îndemnat, totodată, populația să fie mai atentă la alegerile de consum: „Fiecare produs cumpărat înseamnă o decizie între sprijinirea unei ferme poloneze sau a unei corporații străine”.

Executivul polonez a extins anchetele și asupra marilor comercianți internaționali de cereale, acuzați că profită de poziția lor dominantă. În această săptămână, UOKiK a deschis proceduri împotriva companiei americane Bunge și a firmei britanice Procam, suspectate că au folosit abuziv „avantajul contractual” față de fermierii locali.

Instituția afirmă că aceste companii i-ar fi obligat pe agricultori să suporte pagubele provocate de fenomene meteorologice extreme. „Fermierii nu doar că nu și-au obținut veniturile planificate, dar au fost și forțați să plătească penalități contractuale”, a explicat Tomasz Chróstny, președintele UOKiK.

Bunge, parte a așa-numitului grup ABCD – format din Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill și Louis Dreyfus –, controlează aproximativ 70% din comerțul mondial cu cereale. Compania a transmis publicației Euractiv că „lucrează în deplină cooperare cu UOKiK” și că a oferit toate documentele solicitate, subliniind că este „angajată în respectarea strictă a legii”.

Autoritatea pentru Concurență a amendat recent și Cefetra Group, un trader olandez de cereale, pentru practici similare, marcând o amplificare a presiunilor Poloniei asupra marilor jucători globali din agrobusiness.