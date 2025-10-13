Social

Prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază a fost aprobată

Prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază a fost aprobată
Proiectul de aprobare a Ordonanţei de urgenţă (OUG) a Guvernului 48/2025, prin care se prelungeşte până la data de 31 martie 2026, inclusiv plafonarea adaosului comercial la anumite produse alimentare de bază, a fost adoptat, azi, de Senat.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază a fost aprobată de Senat

S-au înregistrat 112 voturi „pentru”. Actul normativ modifică articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Senatorii au aprobat fără modificări ordonanţa de urgenţă, care se află în vigoare. Senatul este primul for sesizat cu acest act normativ, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Senatul României

Senatul României. Sursă foto: Facebook

Și AUR a fost de acord

La dezbateri, senatorul AUR, Cătălin Silegeanu, a afirmat că formațiunea politică din care face parte susţine această prelungire.

12% din PIB-ul României, în pericol: Noua Lege RCA îi lasă fără drepturi pe șoferi și lovește grav economia națională
12% din PIB-ul României, în pericol: Noua Lege RCA îi lasă fără drepturi pe șoferi și lovește grav economia națională
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune. Ce se ascunde în spatele deciziei
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune. Ce se ascunde în spatele deciziei

„Susţinem această prelungire pentru că traversăm o perioadă economică vulnerabilă, iar statul nu a construit încă o arhitectură solidă pentru siguranţa alimentară şi funcţionarea lanţurilor de aprovizionare. Este o măsură de urgenţă, nu vorbim de un model de politică publică. Plafonarea succesivă devine o capcană, nu încurajează producţia, nu oferă stabilitate, doar menţine o stare de improvizaţie. (...) Nu putem merge la infinit cu soluţii de avarie. Guvernul trebuie să pună pe masă urgent o strategie centrată pe producători, predictibilitate şi protecţie reală a consumatorilor”, a spus el.

Ce a spus senatorul PSD, Nicula

Senatorul PSD, Mircea-Cristian Nicula, a spus că este clar o măsură de protecţie socială într-un moment în care România are nevoie de echilibru.

„Trebuie să protejăm populaţia, să protejăm consumatorul, dar să respectăm şi munca fermierului, antreprenorului, a celor care produc, să sprijinim familiile, dar şi să dăm curaj, implementând reforme structurale, celor care creează locuri de muncă. Plafonarea trebuie să fie un semn de grijă, nu un obicei. Trebuie să protejeze oamenii, dar fără să sufoce producătorii. Eu văd, personal, această măsură ca o umbrelă de protecţie, o mână întinsă într-un moment de furtună”, a afirmat politicianul.

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
