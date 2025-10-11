Ludovic Orban, despre posibila ruptură a coaliției: PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție

Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan pentru politică internă, nu exclude posibilitatea unei rupturi în Coaliția de guvernare. „Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice”, a spus acesta, la un post TV.

Ludovic Orban a declarat că unele decizii ale Coaliției de guvernare sunt amânate deoarece partidele au puține puncte comune.

„Situația este foarte gravă. Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în România”, a spus acesta, la Digi24.

El a adăugat: „Din cauza asta e extrem de dificil de luat decizii. Aproape fiecare partid își face jocurile. De multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție. Ce s-a întâmplat asta săptămâna asta la Parlament e, într-adevăr, un factor care creează extrem de multă tensiune și instabilitate în Coaliție.”.

El i-a criticat pe social-democrați pentru inițiativele depuse în Parlament, printre care se numără reintroducerea unor excepții de la plata CASS, eliminate după primul pachet de măsuri al guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Adică după ce stabilești la angajarea răspunderii forma unei legi printr-o decizie la nivelul Coaliției, după ce te angajezi că nu vei modifica acea lege, să vii cu proiecte de lege ale unor parlamentari din partidul tău și pe care să le treci la înțelegere cu parlamentarii AUR, SOS și ce mai sunt, nu e corect. Adică nu știu, nu face bine, cum să spun, funcționării coaliției și încrederii între parteneri”, a mai spus acesta.

Orban a adăugat că există mai mulți factori de instabilitate în interiorul Coaliției, menționând lipsa unei conduceri stabile în PSD.

„La congres, la ora actuală, echipa de conducere interimară a PSD-ului trebuie să stea cu un ochi la guvern și cu un ochi la alegerile interne. Iar miza lor, prioritatea lor, va fi să dea satisfacție, prin pozițiile pe care le iau, celor care vin să voteze la congres, dacă vor să aibă o șansă, să se aleagă”, a completat acesta.

Consilierul președintelui a declarat că un alt factor care provoacă instabilitate în Coaliție este competiția internă pentru alegerile din Capitală: „E evident că fiecare dintre formațiunile politice cumva își dorește să câștige primăria și caută să găsească soluții ca să ajungă la cea mai bună variantă”.

Întrebat despre o posibilă coaliție de guvernare între PSD și AUR, Ludovic Orban nu a exclus această variantă. El a afirmat că actuala coaliție s-ar putea rupe la un moment dat.

„Nu exclud la un moment dat ca să existe o ruptură în cadrul acestei coaliții. Eu sper să nu se întâmple, pentru că, din păcate, așa este Parlamentul actual, în structura Parlamentului actual nu este posibil aproape o coaliție de guvernare fără PSD”, a explicat consilierul președintelui.