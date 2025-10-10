Călin Georgescu, plângeri la CSM împotriva lui Nicușor Dan și a lui Alexandru Muraru

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a înaintat mai multe plângeri către Consiliul Superior al Magistraturii, acuzându-i pe președintele Nicușor Dan și pe liberalul Alexandru Muraru de interferențe în actul de justiție. Controversa a izbucnit după ce Georgescu ar fi fost surprins făcând salutul legionar, gest care a determinat pe Alexandru Muraru să sesizeze Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit informațiilor obținute de jurnalista Alessia Păcuraru de la Realitatea Plus, cele două plângeri depuse de Călin Georgescu conțin argumente juridice formulate de echipa sa de avocați împotriva președintelui Nicușor Dan și a liberalului Alexandru Muraru.

Conform sursei citate, cei doi ar fi încălcat prezumția de nevinovăție, prin implicarea lor directă în actul de justiție și prin exercitarea unor forme de presiune și ingerință, relatează Realitatea.net.

Alexandru Muraru a reacționat dur după ce Călin Georgescu a fost surprins din nou făcând salutul legionar în public, la Buftea. El a catalogat gestul drept „sfidător şi ilegal”, afirmând că reprezintă „un atac direct la adresa democraţiei şi a statului de drept din România”. „Condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător şi ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democraţiei şi a statului de drept din România. Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declaraţie de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice”, a declarat Muraru.

Deputatul liberal a adăugat că tolerarea unor asemenea gesturi din partea unei persoane aflate sub control judiciar reprezintă o vulnerabilitate gravă pentru statul român. „A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu şi-o mai poate permite”, a spus acesta.

Muraru a anunțat că a depus o nouă plângere penală împotriva lui Georgescu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Fiecare zi în care Călin Georgescu îşi bate joc de justiţie, transformând obligaţiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliţie şi biserici au devenit pretexte pentru a-şi ralia susţinătorii şi pentru a testa limitele legii şi ale răbdării noastre. Anunţ public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci şi sesizarea de urgenţă a instanţei în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive”, a mai declarat liberalul.

Alexandru Muraru și-a continuat mesajul subliniind că persoanele care glorifică mișcările fasciste nu au ce căuta în spațiul public. „Locul celor care glorifică o mişcare fascistă ce a ucis, torturat şi trădat România este după gratii, nu în spaţiul public, de unde continuă să otrăvească minţi”, a declarat liberalul.

El a făcut apel la reacție rapidă din partea justiției, mai ales într-o zi dedicată comemorării Holocaustului. „Justiţia trebuie să acţioneze acum, cu fermitate şi fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului. Legionarismul nu este o opinie, este o infracţiune. Nu este patriotism, ci un cult al morţii şi al trădării naţionale”, a afirmat Muraru.

Deputatul PNL a mai adăugat că formațiunea sa politică va interveni prin toate mijloacele legale pentru a combate tendințele extremiste. „Partidul Naţional Liberal va folosi toate pârghiile legale şi politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului”, a conchis el.

„Prefer să nu dau răspunsul în acest moment. Ce pot să spun în momentul ăsta este că Călin Georgescu n-a fost așa un călăreț singuratic care a avut așa, o viziune, care viziune a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”, a declarat Nicușor Dan în exclusivitate pentru Digi 24.