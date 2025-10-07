Scenă cu Călin Georgescu la Poliția Buftea: „Oastea poporului” și porumbelul care n-a mai zburat

Călin Georgescu s-a prezentat marți, 7 octombrie, la sediul Poliției Buftea pentru a semna în cadrul măsurii de control judiciar. Cu această ocazie, el a încercat să marcheze momentul printr-un gest simbolic: a eliberat câțiva porumbei albi. Însă prima pasăre lansată în aer s-a prăbușit brusc la pământ, sub privirile celor prezenți. „Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din sediul Poliției.

În fața unui grup numeros de susținători, Călin Georgescu a vorbit despre formarea „oastei poporului”, în timp ce fanii săi îl aclămau zgomotos.

Momentul surprinzător al zilei a venit însă atunci când fostul candidat a ales să dea drumul unor porumbei albi, gest simbolic al „eliberării”.

Prima pasăre lansată de Georgescu a avut însă un final neașteptat – aparent amorțit de frig, porumbelul abia s-a ridicat deasupra mulțimii înainte de a cădea brusc la pământ.

Potrivit presei, acțiunea cu porumbeii ar fi fost organizată cu ajutorul unui columbofil adus special la Buftea de mai mulți parlamentari AUR.

În fața sediului Poliției, înainte ca Călin Georgescu să își facă apariția, zeci de persoane – mobilizate tot de reprezentanți ai formațiunii – au început să strige lozinci de susținere. „Călin Georgescu este președinte!” și „Călin Georgescu, te iubim!” s-au auzit în mod repetat din mulțime, în timp ce simpatizanții fluturau steaguri și pancarte.

Clopotele bisericii din Buftea au răsunat în momentul în care Călin Georgescu semna controlul judiciar. După încheierea procedurii, fostul candidat la prezidențiale s-a îndreptat către Biserica „Sfânta Mare Muceniță Varvara”, unde l-au așteptat câțiva susținători.

La intrarea mașinii sale pe poarta lăcașului de cult, au început să bată clopotele, gest care a atras atenția celor prezenți.

Întrebat de jurnaliști, preotul paroh a explicat gestul spunând: „S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva”. Acesta a continuat: „Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot, poate vine un președinte”, a declarat pentru Antena 3 CNN.