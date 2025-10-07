Politica

Călin Georgescu, ofertat de Gigi Becali: Doar dacă termină cu prostiile eretice

Călin Georgescu, ofertat de Gigi Becali: Doar dacă termină cu prostiile ereticeGeorgescu. Sursa foto: Facebook
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a declarat că ar putea colabora cu Călin Georgescu doar în condițiile în care acesta renunță la ceea ce Becali a numit „prostii eretice”. „Trezirea în conștiință nu se face cu bagabonțeală pe TikTok”, a afirmat el la ProSport.

Becali a mai spus că nu intenționează să se asocieze cu Georgescu: „Ori îl susțin eu, ori mă susține el – dar nu facem tovărășie”. Patronul FCSB a explicat că sprijinul său ar avea scopuri politice: „Ori îl ajut eu ca să scăpăm de Simion, ori mă ajută el pe mine să scape de pușcărie. După aceea îi dau eu grațierea. Eu când dau cuvântul, e cuvânt!”.

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video Youtube

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări, Becali a precizat: „Nu tovărășie cu el! Sau… eventual fac tovărășie doar ca să-i arăt ce înseamnă credința, să-i explic ce este ortodoxia. Dacă înțelege și renunță la prostiile eretice, atunci putem colabora.”

Finanțatorul FCSB a comentat modul în care Georgescu vorbește despre credință: „Când vorbește cu Cristoiu sau cu Tucă, aceștia habar n-au. El vorbește despre trezirea în conștiință… dar trezirea asta nu se face cu bagabonțeală pe TikTok.”

Trend periculos pe internet. Medicamentele, înlocuite cu uleiurile esențiale
Cod roșu de ploi și inundații în sud-estul țării. Școlile din Constanța, închise din cauza vremii extreme
Gigi Becali, despre George Simion: A fost atât de obraznic, că nu poți să-l uiți

George SImion. Sursa foto: x.com

Becali a adus critici și la adresa lui George Simion, liderul AUR, menționând că ar putea chiar înființa un partid dacă Simion nu va fi „doborât”. Becali a explicat că nu are dușmănie față de Simion, dar consideră că acesta ar cauza mari probleme dacă ar ajunge la conducerea României: „Omul ăsta m-a păcălit și a fost atât de obraznic, că nu poți să-l uiți. Nu am dușmănie, dar nu-l las, pentru că dacă ajunge să conducă România, va veni un potop de nenorociri.”

De asemenea, Becali a spus că l-a deranjat jignirea publică primită de la Simion pe TikTok, unde a fost numit „Iuda”.

