Călin Georgescu, ofertat de Gigi Becali: Doar dacă termină cu prostiile eretice

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a declarat că ar putea colabora cu Călin Georgescu doar în condițiile în care acesta renunță la ceea ce Becali a numit „prostii eretice”. „Trezirea în conștiință nu se face cu bagabonțeală pe TikTok”, a afirmat el la ProSport.

Becali a mai spus că nu intenționează să se asocieze cu Georgescu: „Ori îl susțin eu, ori mă susține el – dar nu facem tovărășie”. Patronul FCSB a explicat că sprijinul său ar avea scopuri politice: „Ori îl ajut eu ca să scăpăm de Simion, ori mă ajută el pe mine să scape de pușcărie. După aceea îi dau eu grațierea. Eu când dau cuvântul, e cuvânt!”.

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări, Becali a precizat: „Nu tovărășie cu el! Sau… eventual fac tovărășie doar ca să-i arăt ce înseamnă credința, să-i explic ce este ortodoxia. Dacă înțelege și renunță la prostiile eretice, atunci putem colabora.”

Finanțatorul FCSB a comentat modul în care Georgescu vorbește despre credință: „Când vorbește cu Cristoiu sau cu Tucă, aceștia habar n-au. El vorbește despre trezirea în conștiință… dar trezirea asta nu se face cu bagabonțeală pe TikTok.”

Becali a adus critici și la adresa lui George Simion, liderul AUR, menționând că ar putea chiar înființa un partid dacă Simion nu va fi „doborât”. Becali a explicat că nu are dușmănie față de Simion, dar consideră că acesta ar cauza mari probleme dacă ar ajunge la conducerea României: „Omul ăsta m-a păcălit și a fost atât de obraznic, că nu poți să-l uiți. Nu am dușmănie, dar nu-l las, pentru că dacă ajunge să conducă România, va veni un potop de nenorociri.”

De asemenea, Becali a spus că l-a deranjat jignirea publică primită de la Simion pe TikTok, unde a fost numit „Iuda”.